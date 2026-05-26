Клюет один за другим: в сети показали ставок, где караси сами "идут" на крючок (фото и карта)

Речь идет о платной рыболовной локации с организованными условиями и активным посещением

Водоем в селе Дермань Первая в Ровненской области называют настоящей находкой для рыбаков, которые хотят наловить много карасей и карпов. Кроме того, на пруду есть все необходимое для отдыха — пирсы, беседки с электричеством, мангалы.

Соответствующая информация появилась на странице "Рибалка в Рівненській області" в Facebook. Автор рассказал, что карась здесь клюёт стабильно.

"Поймано было +/- 10 карасей + клюнул незачетный карпик 600-700 грамм на опарыша. Караси от 150 и до 350 грамм, поклевки происходили на опарыш, червь, пуф чеснок. Прикормка в пружине – микс остатков прошлогодних карасейных", — делится рыбак.

Рыбалка на пруду в деревне Дермань Первая. Фото: "Рыбак в Ровенской области" / Facebook

Рыбалка проходила на секторах 4 и 5 из-за накладки с бронированием мест. Однако, автор акцентировал, что активность рыбы наблюдалась по всему водоёму. На соседних секторах у рыбаков также получалось ловить карасей в таком же быстром темпе.

Рыбалка на пруду в деревне Дермань Первая

Автор озвучивает следующие условия:

500 грн — стоимость рыбалки за сессию

— стоимость рыбалки за сессию максимум, на который можно ловить — 4 удочки

4 кг — норма вылова (разрешённый вес рыбы, которую можно забрать)

