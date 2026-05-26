"Все риски уже известны". Что означает круговая оборона Одессы и других городов

Морская столица Украины всегда должна быть готова к атакам России, говорят эксперты

Подготовка Одессы к круговой обороне не должна пугать людей, а наоборот, вселять уверенность. Ведь фактически эти работы активно ведутся не первый год и не являются признаками наступления россиян на Одесскую область.

Об этом "Телеграфу" рассказал спикер Украинской добровольческой армии, председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук. По его словам, подготовка к обороне, не только круговая, важна для всех городов.

"Я когда слышу о круговой обороне, как всегда, мое сердце радуется. И я радуюсь тому, что вопрос усовершенствования системы обороны на южных территориях Украины, в частности в Одессе, в Одесской области — постоянно актуален", — говорит спикер.

По его словам, фортификации нуждаются в регулярном усовершенствовании, ведь появляются новые технологии, новые материалы и тому подобное. И это должно обеспечивать спокойствие граждан, насколько это возможно во время войны.

"Там, где есть укрепление, где есть соответствующая работа, — враг никогда не придет и не пройдет. Поэтому информирование общества, что оборона Одессы как морской столицы Украины является приоритетом национальной безопасности — должно внушать уверенность людей в том, что этот вопрос всегда на контроле и дает им возможность сегодня работать для обороны, работать для фронта на нашу общую победу.

Поэтому все риски и вызовы известны, мы о них знаем и соответственно реагируем, в том числе и в вопросе укрепления нашей обороны. Круговая оборона — это одна из мер, потому что если хочешь мира, — готовься к круговой обороне (латинская фраза "Si vis pacem, para bellum" — Кто хочет мира, пусть готовится к войне, принадлежит древнеримскому военному теоретику Вегецию — Ред.) — говорит Братчук.

Заметим, что круговая оборона – это вид боя, при котором подразделение организует систему огня, инженерные заграждения и боевой порядок так, чтобы отражать атаки противника по всем направлениям или выдержать полное окружение.

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин добавляет, что действительно все активно работают. И не потому, что прошло четыре года войны, а потому, что необходимо подготовить качественную оборону многих городов в инженерном плане.

По его словам, в Запорожской и Днепропетровской областях 99% населенных пунктов со статусом "Город" готовятся к круговой обороне, даже такой небольшой, как Вольнянск, чтобы отражать вражеские атаки.

"А Одессу и раньше готовили (к круговой обороне. — Ред.). Поэтому это плановые работы, которые ведут уже два или три года, что-то сооружают, совершенствуют, наращивают планы обороны. Мы постоянно смотрим, какие участки нужно восстанавливать, где что-то разрушается или влияют погодные условия. Ибо если его не поддерживать (в надлежащем состоянии. – Ред.), оно за полгода просто зарастет травой ”, – говорит спикер.

Напомним, что региональное управление Сил территориальной обороны "Юг" сообщило, что Одессу готовят к круговой обороне. Вокруг города завершается возведение многокилометровых противотанковых рвов и блиндажей, устанавливают колючую проволоку, "зубы дракона" и "путаницы".

