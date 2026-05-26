"Россия в истерике, это уже конвульсии": что означают новые угрозы Кремля Украине

Эксперты и политики обратили внимание на важную деталь

Истерика Кремля и угрозы России новыми ударами по Киеву — не признак силы, а отчаяние президента Владимира Путина и верхушки власти. Они пытаются создать иллюзию первенства и контроля, хотя в действительности ситуация иная.

Такое мнение высказали эксперты и общественные деятели, сообщает "Телеграф".

Истерика в Москве – пустые угрозы?

Инвестиционный банкир и блогер Сергей Фурса считает, что угрозы россиян и их истерика на деле не отличаются от того, что было в 2025 году.

"Лето 2025 года: пока тепло россияне отвлекаются от атаки на энергетику и атакуют Киев, фокусируясь на военных заводах и производителях дронов Лето 2026: пока тепло россияне отвлекаются от атаки на энергетику и атакуют Киев, фокусируясь на военных заводах и производителях дронов. И устраивают истерику, уверяя, что эти удары — это страшная месть и что Киев теперь обречен и что дипломаты должны выехать", — пишет Фурса.

Он отмечает, что фактически суть ударов и цели не изменились, но появилась истерика. Эти угрозы, скорее всего, для простых и не очень россиян, чтобы показать, что Кремль что-то еще может.

"Миллионы статей за последние недели о настроениях в России. Каждое уважаемое западное издание написало, что Путин ощущается слабым, что окружение разочаровано, что общество фрустрировано. И на эту слабость Путин должен ответить. Потому что в России диктатор не может быть слабым. Это смертельно опасно", — объясняет Фурса.

По его словам, сейчас Россия не имеет возможности изменить ситуацию на фронте и показать силу там. Но вот вопрос с нападением на НАТО неоднозначен, впрочем, открывать новый фронт, по мнению Фурсы, нелогично. Как и нападать с территории Беларуси.

"И что остается? Демонстрация силы. Из-за истерики. Те же обстрелы, но с вниманием на них. Усиленные не ракетами, а словами. Которые должны убедить всех вокруг Кремля, что Путин силен. Как никогда. И что не время смотреть "Лебединое озеро", — говорит блогер.

Советник министра обороны Сергей Стерненко высказал похожее мнение. По его словам, заявления пропагандистов о "кончать Киев" — те самые разговоры, что и "Киев за три дня" в 2022 году.

"Истерические заявления россиян о предстоящих атаках на Киев – акт отчаяния. Враг видит, как Силы обороны Украины нарастили удары вглубь РФ, а также перерезают логистику в Крым. Дальше будет только больше. Мы нарастим в разы удары Middle и Deep strike. На фронте враг имеет очень ограниченные успехи, темпы наступления упали. Единственное, что россияне могут этому противопоставить – угрозы и террор", — говорится в сообщении.

Чего ждать Украине после угроз Лаврова

По мнению экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, вероятнее удары по Украине и Киеву могут стать более частыми и сильными, но потенциал Кремля не безграничный. Уже сейчас у Путина нет того ресурса для массированных атак, который был еще год или два назад. Даже разговор госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, по словам политика, должен был якобы запугать США, но сейчас этого не видно.

"Это (угрозы Кремля — ред.) не проявление силы, это проявление слабости. Это не проявление способности России нас сломать. Это проявление ее способности просто выпить еще больше нашей крови, разрушить еще больше наших домов (…) Я не исключаю, что сейчас Трамп выйдет на Путина, скажет: "Ты давай там остановись, не горячись, давай еще раз попробуем проговорить", — говорит Кулеба.

Он объясняет, что если Кремль продолжит и дальше запугивать Киев и США, президент Владимир Зеленский публично попросит поддержки у Белого дома, а именно ракеты для ПВО. Тут Трамп попадет в ловушку, поэтому, вероятнее, Вашингтон выйдет на Москву, чтобы подавить истерику.

"Россия не достигнет своей цели этой угрозой. Это уже конвульсии. Это троекратная попытка рявкнуть "Ура". Истерика о том, что сейчас мы там всех разбомбим. Это все слабость", — резюмирует Кулеба.

Украинский журналист и публицист Виталий Портников считает, что угрозы Кремля это не только о слабости, это способ снять с себя ответственность. Ведь об ударах по ВПК или другим промышленным объектам Кремль не предупреждает.

"Это заявление нужно расценивать именно с точки зрения попытки избежать ответственности за дальнейшие преступления России в мирных украинских городах. И, как вы понимаете, никакой местью это объяснить невозможно", — говорит журналист.

В то же время преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, общественный деятель Валерий Пекар говорит: "Истерика в Москве и истерика в Киеве, но есть одна разница. Истерика в Москве вызвана успехами украинских войск. Истерика в Киеве вызвана успехами российской пропаганды. Почувствуйте разницу".

" В Украине нет истерики по поводу ракетно-дроновой атаки. Есть истерика по вопросам мигрантов, которых не существует в природе, которые придуманы буквально накануне российской пропагандой", — говорится в сообщении.

