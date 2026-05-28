Выбрасываете деньги на ветер: испанцы указали на скрытую ловушку при отоплении доме

Решить проблему можно без масштабных ремонтных работ

Даже незаметные утечки тепла могут повлиять на комфорт во всей комнате, а также увеличить расходы на отопление в холодную пору года. Испанские архитекторы объяснили, как найти точки с плохой изоляцией и исправить ситуацию.

Об этом пишет издание Los Andes. По словам специалистов, плохо герметизированные оконные проемы действуют как постоянные точки тепловых утечек. Плохая теплоизоляция может повлиять на тепловой комфорт всего дома, а также значительно увеличить счета за отопление для домов, которые отапливаются электричеством, газом или печами.

Как обнаружить утечку тепла в вашем доме

Один из самых простых способов проверить это — поднести руку к краям окон и дверей в холодные дни. Если вы чувствуете сквозняк, значит, есть утечка. Другие распространенные признаки включают:

Комнаты долго прогреваются;

Повышенная влажность или конденсация;

Повышенное потребление электроэнергии при обогреве электроприборами;

Ощущение холодных полов даже при включенном отоплении.

К счастью, по словам архитекторов, решить проблему можно без масштабных ремонтных работ. Чаще всего достаточно установить уплотнители, прокладки и теплоизоляционные шторы. Еще одна эффективная мера — проверка коробов, рам и однослойных оконных конструкций, поскольку они часто являются критическими точками утечки воздуха.

Теплоизоляционные шторы. Фото - okna-tech

