Выбрасываете деньги на ветер: испанцы указали на скрытую ловушку при отоплении доме
Решить проблему можно без масштабных ремонтных работ
Даже незаметные утечки тепла могут повлиять на комфорт во всей комнате, а также увеличить расходы на отопление в холодную пору года. Испанские архитекторы объяснили, как найти точки с плохой изоляцией и исправить ситуацию.
Об этом пишет издание Los Andes. По словам специалистов, плохо герметизированные оконные проемы действуют как постоянные точки тепловых утечек. Плохая теплоизоляция может повлиять на тепловой комфорт всего дома, а также значительно увеличить счета за отопление для домов, которые отапливаются электричеством, газом или печами.
Как обнаружить утечку тепла в вашем доме
Один из самых простых способов проверить это — поднести руку к краям окон и дверей в холодные дни. Если вы чувствуете сквозняк, значит, есть утечка. Другие распространенные признаки включают:
- Комнаты долго прогреваются;
- Повышенная влажность или конденсация;
- Повышенное потребление электроэнергии при обогреве электроприборами;
- Ощущение холодных полов даже при включенном отоплении.
К счастью, по словам архитекторов, решить проблему можно без масштабных ремонтных работ. Чаще всего достаточно установить уплотнители, прокладки и теплоизоляционные шторы. Еще одна эффективная мера — проверка коробов, рам и однослойных оконных конструкций, поскольку они часто являются критическими точками утечки воздуха.
