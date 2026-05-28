В МИД Украины опровергли выезд посольства США из Киева

В Офисе президента и Раде уже высказались по этому поводу

В Министерстве иностранных дел Украины (МИД) опровергли информацию о выезде посольства США из Киева после угроз России новыми ударами. Накануне информацию об этом подтверждала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Об этом сообщил "Телеграфу" спикер МИД Георгий Тихий.

"Информация о выезде посольства США из Киева не соответствует действительности", — сказал спикер.

Отметим, что недавно Россия угрожала Украине ударами по "центрам принятия" решений в Киеве. Тогда глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к госсекретарю США Марко Рубио и подчеркнул, что дипломаты Вашингтона должны покинуть Киев для безопасности. Впрочем, в Белом доме угрозы не восприняли серьезно.

Утром в четверг, 28 мая, на брифинге перед встречей министров иностранных дел стран ЕС Кая Каллас заявила, что посольство США уже выезжает из Киева.

"Из того, что мы слышали из Украины вчера, все посольства остаются кроме одного. Все европейцы остались, США ушли", — сообщила она.

Что говорят в посольстве США в Киеве

В американском посольстве официально опровергли заявление об эвакуации.

"Посольство США работает в обычном режиме. В нашей деятельности изменений нет, а какие-либо сообщения о противоположном являются ложными. Для Государственного департамента нет ничего важнее безопасности и защиты граждан США, и оно регулярно проверяет состояние безопасности Посольства в Киеве", — говорится в сообщении учреждения в Х.

Пост посольства США в Киеве

Как ситуацию комментируют в ОП и Верховной Раде

Советник президента Дмитрий Литвин подчеркнул, что Киев не может точно интерпретировать заявление руководства дипломатии ЕС. Но добавил, что дипломаты уезжали из посольства перед ударом в ночь на 24 мая.

"Это больше к ним (ЕС — ред.) вопрос, что они говорят и кто куда едет или не едет. Возможно, имелось в виду об обстоятельствах перед тем ударом в ночь на воскресенье, 24 мая, ведь тогда мы слышали, что американские дипломаты из Киева выехали. В любом случае Украина благодарна всем в посольствам, которые работают в Киеве и поддерживают Украину", — подчеркнул Литвин.

В то же время председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Александр Мережко считает, что даже если бы посольство США действительно выехало из Киева, это не было бы подтверждением того, что Россия будет атаковать "центры принятия решений".

"У меня нет этого подтверждения (что посольство США выехало — ред.). Даже если это так, то другие посольства остаются. Я думаю, что это традиционное запугивание со стороны России. Россия и так раньше пыталась нанести такие удары. Повредила здание Кабмина, здание, где расположены комитеты Рады. То есть здесь ничего нового нет", — говорит эксперт.

Он добавляет: "Вопрос, по моему мнению, в другом: если Лавров угрожает такими ударами в разговоре с Рубио, то какая должна быть реакция США на эти угрозы? Это явный признак, что Путин не намерен серьезно вести переговоры, и США должны решительно реагировать на такие угрозы".

