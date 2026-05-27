Эта ошибка с кондиционером бьет по карману: как охлаждать дом разумно

Ваш помощник в жару протянет дольше, если соблюдать эти правила

С наступлением жарких дней большинство людей сразу хватаются за пульты от кондиционеров и совершают стандартную ошибку — выставляют минимально возможную температуру, надеясь побыстрее охладить комнату. Но это так не работает и приносит серьезные финансовые убытки.

"Телеграф", ссылаясь на издание dnevno расскажет, в чем суть ошибки. Вы узнаете, как правильно пользоваться кондиционером.

Что вы делаете неправильно

Когда вы устанавливаете на кондиционере сверхнизкую температуру (например, +18°C), устройство не начинает охлаждать помещение быстрее. Скорость подачи холодного воздуха остается неизменной. Вместо этого система просто работает гораздо дольше и под максимальной нагрузкой, пытаясь достичь нереальных для летнего зноя показателей. Это приводит к чрезмерному износу техники и резкому скачку потребления электроэнергии, что отразится в огромных счетах за коммунальные услуги.

Как правильно пользоваться кондиционером, чтобы сэкономить

Специалисты по климатической технике радуются делиться золотым правилом: залог успешного и экономного охлаждения – это не резкое снижение температуры, а поддержание стабильных условий в помещении.

Кондиционер в квартире

Оптимальный режим: Рекомендуется устанавливать термостат на уровне между +24 °C и +26 °C или на самую высокую температуру, при которой вы все еще чувствуете себя комфортно.

Программирование: Используйте программируемые термостаты или ночные режимы, чтобы система автоматически адаптировала температуру в течение суток.

Защита от солнца Большая часть тепла попадает в дом через окна. В течение дня держите роллеты, жалюзи или шторы закрытыми.

Дополнительная циркуляция: Вместе с умеренной работой кондиционера можно включить обычный вентилятор. Он улучшает движение воздуха, создавая дополнительное чувство прохлады без лишних затрат энергии.

Меньше внутреннего тепла: В пиковые часы жары старайтесь не включать духовку, сушильные машины и другие приборы, дополнительно нагревающие дом.

