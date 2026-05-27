Забудьте о напольном вентиляторе при жаре: кому срочно нужно его вешать на потолок

В помещении будет не так жарко

С приближением летней жары возникает вопрос эффективного и экономного охлаждения дома.

Издание elDiario опубликовало сравнительный анализ двух самых популярных типов устройств – потолочных и напольных вентиляторов. "Телеграф" расскажет поподробнее.

Несмотря на мобильность и низкую первоначальную стоимость напольных моделей, эксперты все чаще рекомендуют инвестировать в стационарные потолочные системы.

Главный аргумент в пользу потолочного вентилятора – качество распределения воздуха. Его лопасти проецируют поток сверху вниз, создавая равномерную и постоянную бледную циркуляцию по всей площади комнаты. Напольный аналог обеспечивает только локальный, направленный поток воздуха, что часто создает дискомфорт в зоне прямого обдува и оставляет остальное помещение непроветренным.

Кроме этого, потолочные модели обладают рядом существенных преимуществ:

Безопасность и экономия пространства: Устройства монтируются на потолке, полностью освобождая полезную площадь пола. Это нивелирует риск споткнуться через провода и делает их безопасными для домов, где есть маленькие дети или домашние животные.

Абсолютная тишина: Современные потолочные вентиляторы работают значительно тише напольных, двигатели которых на близком расстоянии создают ощутимый монотонный шум. Это делает стационарные устройства идеальным выбором для спален и рабочих кабинетов.

Многофункциональность: Большинство моделей оснащены интегрированным LED-освещением, что позволяет решить проблему люстры и имеют "зимний режим" (реверс). Зимой лопасти вращаются в обратном направлении, опуская теплый воздух с потолка вниз, что оптимизирует расход отопления.

Напольные вентиляторы остаются рациональным выбором только как временное решение – для арендованного жилья, дач или точечного охлаждения у рабочего стола или кухонной плиты благодаря возможности быстрого перемещения. Однако для долгосрочного комфорта в жилых комнатах и гостиных эксперты советуют выбирать именно потолочные системы.

