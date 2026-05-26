В этот регион лето опоздает: где 1 июня будет самая низкая температура в Украине

Местами показатели упадут до +13 градусов

Первый день лета в Украине принесет отнюдь не одинаковую погоду: пока одни регионы уже ощутят настоящее тепло, другие встретят 1 июня с ощутимой прохладой.

Синоптики предупреждают о заметном контрасте температур по стране, и в нескольких регионах будет холоднее всего. Такие данные приводит сайт "Ventusky".

Где ожидается самая низкая температура в начале лета

На северных территориях Украины, в частности, в Киеве, Чернигове, Сумах и Житомире, в течение дня воздух будет прогреваться слабо. Температура будет составлять лишь около +13…+18 градусов, что сделает этот регион самым прохладным в стране 1 июня.

Какой будет погода в других городах

На востоке страны воздух прогреется до +18…+20 градусов. В частности, в Харькове будет немного свежее, чем в других восточных городах.

Западные области встретят начало лета самой теплой погодой — во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Луцке, Ровно, Ужгороде, Хмельницком и Черновцах температура составит +20…+25 градусов.

Комфортнее всего тепло ожидается на юге: в Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье и в Крыму столбики термометров покажут +20…+22 градуса.

Погода в Уркаине 1 июня 2026 года. Фото: Ventusky

Заметим, что синоптические радары могут быть неточными. Прогноз лучше проверять на сайте Укргидрометцентра.

