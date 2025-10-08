От истребителей "Шахедов" до колесных роботов: репортаж с выставки украинских вооружений, опережающих время

Украинские разработки, которые уже сейчас помогают фронту, удивляют иностранных партнеров

В понедельник, 6 октября, в Киеве состоялось масштабное мероприятие, организованное Национальной ассоциацией оборонной промышленности Украины (NAUDI). Более 110 ведущих частных производителей вооружения представили свои новые разработки, среди которых беспилотные системы, артиллерия, современные винтовки и боеприпасы к артиллерии.

"Телеграф" побывал на экспозиции, пообщался с ключевыми игроками украинского оборонпрома и собрал информацию о самых перспективных новинках, которые уже сейчас активно применяют военные или готовятся к передаче на фронт.

Зенитный дрон-перехватчик как ответ на массированные атаки

Исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров предостерегает: не все разработки, представленные на выставке, можно разглашать. В частности, среди экспериментальных образцов вооружения было несколько скоростных дронов-перехватчиков. При ежедневных атаках России сотнями БПЛА на украинские города такие перехватчики очень перспективны.

"Если разработчик просит пока не разглашать информацию — мы тоже воздержимся. Предприятия ОПК работают в таких условиях, что наши соцсети читают не только наши подписчики, но и значительно более широкая аудитория, в том числе и вражеские ресурсы. Поэтому наиболее перспективные образцы я точно не назову — не потому, что их нет, а потому, что мы хотим, чтобы они сохранились и дали результат", – объясняет Гончаров.

Однако несколько инноваций, которые уже проходят тестирование или успешно приступили к серийному производству, можно раскрыть публично.

POP Fly: дрон, который может вести разведку и бить на глубину в 100 км

У стенда Reactive Drone собиралась толпа – все хотели увидеть новый украинский беспилотник POP Fly. "Он выпускается в двух вариантах: как разведывательный и как "камикадзе". Оперативный радиус действия – до 100 км. Антенна обеспечивает стабильную связь и беспрепятственное управление", – рассказывает "Телеграфу" представитель компании.

Украинский универсальный дрон POP Fly компании Reactive Drone

Запуск системы выглядит простым: "Дрон раскладывается и летит выполнять задачи. Приземление (возврат) происходит парашютным способом".

Однако POP Fly еще готовится к серийному производству. "В настоящее время он проходит тестовый режим. Наша главная задача сейчас – подготовка к серийному производству: кодификация, утверждение технических условий и согласование документации", – объясняет собеседник.

Интересно, что компания создала единую экосистему управления: с одной наземной станции можно управлять разными типами дронов. Локализация производства составляет 67% – остальные компоненты закупаются в Китае как самый дешевый вариант.

"Раньше мы производили агродроны и имели много связей в той сфере. Сейчас полностью переключились на военную тематику", — рассказал представитель Reactive Drone.

Специализированные боеприпасы для дронов, которыми интересуются на западе

На стендах также демонстрировались специализированные боеприпасы для БПЛА — от маленьких осколочных до аккумулятивных и дальнобойных средств поражения. В частности, был показан пример интеграции 60-мм минометной мины в FPV-носитель.

Компания UBM презентовала широкую линейку боеприпасов для дронов, адаптированных под разные задачи — от замены обычного "сброса" гранаты до уничтожения легкобронированной и тяжелобронированной техники.

Стенд компании UBM (Ukraine Bomb Manufacture)

"Важно понимать: FPV — это только носитель; эффективность зависит от сочетания платформы с конкретным средством поражения. Очень интересный опыт украинских компаний в разработке и кодификации специализированных боеприпасов для БПЛА — это то, что привлекает внимание зарубежных партнеров и может быть полезным для имплементации в их структуры ", — добавляет.

Украинские 155-мм снаряды с чешским сердцем

Среди экспонатов выставки были современные 155-мм снаряды. Это продукция компании Ukrainian Armor (ООО "Украинская бронетехника").

"Снаряды производятся вместе с Чехией. Мы сотрудничаем с компанией Czechoslovak Group в рамках совместного проекта, часть производства расположена в Украине, часть – за границей", – объясняет представитель компании Иван Дмитриев.

Экспозиция ООО «Украинская бронетехника»

Он отмечает, что для их частной компании государственных заказов всегда будет недостаточно, ведь в бюджете не хватает средств — в общем-то, и на технику, и на вооружение. Конечно, производители хотели бы больше заказов, чтобы планировать работу на несколько лет вперед.

Однако война стала мощным стимулом к развитию. "Во время войны произошло расширение и релокация части наших производственных мощностей на запад Украины. Мы постоянно наращиваем объемы", – добавляет он.

"Наши партнеры очень интересуются роботизированными платформами различных форм и факторов — от крупных автономных, которые высоко оценили военные во время испытаний, до более компактных роботов. Эти платформы могут выполнять логистические задачи, уменьшая риск для людей, и служить носителями вооружения, РЭБ или взрывных устройств. Это одна из ключевых тем мероприятия", — говорит Сергей Гончаров.

Среди новинок Ukrainian Armor — наземный роботизированный комплекс (НРК) "Протектор". Это универсальная беспилотная платформа на базе внедорожника, управляемая оператором дистанционно.

Комплекс имеет снаряженную массу около 2230 кг, длину около 5 метров и может перевозить груз до 700 кг, а также буксировать прицеп. В багажнике способен одновременно разместить трех лежачих раненых. На него можно устанавливать боевые модули – пулеметы или гранатометы.

Наземный роботизированный комплекс (НРК) «Протектор»

Только в июне 2025 года Минобороны Украины официально приняло "Протектор" на вооружение и разрешило его эксплуатацию в ВСУ. Все разработки, по словам представителя компании, используются в Силах специальных операций, хотя точное количество и места применения он по очевидным причинам не разглашает.

Зарубежные партнеры изучают украинские разработки

Среди участников мероприятия были иностранные производители вооружения – Израиля, Италии, Франции и других стран. Все они пришли увидеть, чего достигла Украина более, чем за три года полномасштабной войны, а также наладить сотрудничество.

"Интеграционные решения упрощают работу оператора и штаба, повышают эффективность применения средств поражения. Именно интегрированность и практическое тестирование на поле боя отличают наши системы от чисто теоретических разработок", — отмечает Сергей Гончаров.

Cтенд производителя дронов «Генерал Черешня»

"У нас есть постоянные контакты с поставщиками деталей из-за границы. Они также проявляют интерес к нашим разработкам и, возможно, после войны будут готовы закупать или совместно производить нашу технику", – говорит представитель Ukrspecsystems.

Форма в новом камуфляже ММ-25 (слева)

Как ранее сообщал "Телеграф", из-за войны экспортный рынок в настоящее время закрыт. Производители убеждены, что его полноценное восстановление обеспечит государству важные поступления. Речь о миллиардах.

А после победы украинский оборонпром имеет все шансы стать одним из самых востребованных в мире – ведь его продукция прошла сложнейшее испытания, которое только возможно.