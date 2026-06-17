В NAUDI назвали партнерство "Украинской бронетехники" и MBDA уникальным прецедентом для оборонной промышленности

Сочетание украинского опыта с европейскими технологиями способно существенно усилить оборонные возможности обеих сторон

Партнерство "Украинской бронетехники" и европейского ракетного концерна MBDA может стать новой моделью сотрудничества между украинскими производителями и ведущими оборонными компаниями Европы. Об этом заявил замглавы Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Высоцкий в эфире телеканала АпострофTV, комментируя заключение соглашения между компаниями.

"Это соглашение о стратегическом партнерстве. Для украинской оборонки подобный тип глубокого взаимодействия крупной европейской оборонной корпорации и украинской оборонной компании — это, я бы сказал, уникальный прецедент", — подчеркнул Высоцкий.

"Речь идет прежде всего о большом пакете совместных программ. Конкретные проекты я пока не могу называть, поскольку это связано с рисками безопасности. Но могу сказать, что там будут очень интересные программы, будем совместно изготавливать больше того оружия, которое нужно и нам, и одновременно европейцам", — отметил он.

Договоренности между "Украинской бронетехникой" и MBDA, о которых стороны сообщили на прошлой неделе, предусматривают сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения и противодействия беспилотникам. Стороны планируют обмен технологиями, реализацию совместных производственных программ и разработку инновационных решений по Deep Strike и C-UAS с перспективой создания совместного предприятия.

MBDA является одним из ведущих европейских производителей ракетного вооружения и участвует в производстве крылатых ракет Taurus. В то же время "Украинская бронетехника" имеет значительный опыт разработки и быстрой адаптации вооружений к потребностям современной войны.

По словам Высоцкого, сочетание украинского боевого опыта и компетенций в масштабировании производства с европейскими технологиями способно существенно усилить оборонные возможности обеих сторон.

"Мы как страна и индустрия имеем опыт масштабирования, понимание того, как быстро строить производство и адаптировать его под нужды фронта. Этот опыт, который есть у нас, нужно сочетать с технологиями наших партнеров", — сказал Высоцкий. По его словам, в рамках партнерства стороны планируют реализовать ряд крупных производственных программ.