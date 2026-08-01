В центре Москвы прогремел взрыв, сообщают о десятках жертв (видео и карта)

Инцидент произошел в сталинской высотке

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В субботу, 1 августа, в Москве (Россия) прозвучал взрыв. По предварительным данным, есть как минимум трое погибших и около 20 пострадавших.

Об этом сообщает "112". По информации источника, взрыв раздался в ресторане "Balzi Rossi" на Кудринской. Туда направлены десятки нарядов скорой помощи и значительные силы МЧС.

Место взрыва в Москве

Telegram-канал Baza сообщает о 3 погибших. Очевидцы рассказали, что на месте много машин реанимации, дороги перекрыты.

Отмечается, что "хлопок" (так в РФ называют взрывы, Ред.) произошел на первом этаже высотки на Кудринской, в ресторане "Balzi Rossi". После этого там началось возгорание.

Примечательно, что 1 августа ресторан "Balzi Rossi" был закрыт для обычных посетителей.

Уважаемые гости, 01 августа ресторан BALZI ROSSI будет закрыт на банкет. Ждем вас 02 августа с 12:00 Пресс-служба Balzi Rossi

Справка: Жилой дом на Кудринской площади — одна из семи легендарных "сталинских высоток", построенная в Москве в 1948–1954 годах. Этот небоскреб стал новаторским для своего времени: в нем впервые в СССР предусмотрели подземную парковку, специальные помещения для колясок и оборудовали квартиры современной кухонной техникой.

Напомним, ночью и ранним утром в понедельник, 20 июля, Москва и Подмосковье подверглись массовой атаке дронов. Были поражены по меньшей мере три важных объекта.