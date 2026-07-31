Золотой кубометр: кого должно обогатить подорожание воды в Киеве

Новые решения местных властей все больнее бьют по жителям столицы

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Столичный монополист "Киевводоканал", прикрываясь пустым бюджетом, запланировал киевлянам самый настоящий тарифный шок — трехкратное подорожание холодной воды для бытовых потребителей. Киевские власти поспешили успокоить горожан: мол, аппетиты компании обуздали, поэтому подорожание будет, но только двойное.

Однако, спасая "бедный" "Киевводоканал", мэрия "не замечает", что его реальные доходы годами вымывались через запутанные схемы руководства компании и оседали в карманах олигархических акционеров.

Кто на самом деле зарабатывает на каждом кубометре воды — в материале "Телеграфа".

Манипуляции с тарифами на воду, или Игра в "доброго" и "злого" полицейского

Жизнь в столице превратилась в настоящий финансовый марафон, где каждый следующий шаг бьет по кошелькам потребителей. С середины июля киевлянам подняли стоимость проезда в метро и наземном коммунальном транспорте до 30 грн. Только из-за этой транспортной "реформы" ежемесячные расходы рядового киевлянина, преимущественно добирающегося на работу с пересадками, подскочат в среднем на 1500—2000 грн.

Насмотревшись на довольные улыбки киевских транспортников, свой кусок тарифного пирога, похоже, решили откусить и в "Киевводоканале". Руки монополисту развязал закон №4777-IX, который отобрал право тарифообразования у НКРЭКУ и передал напрямую местным властям.

Радостно потирая руки от подобных законодательных изменений, компания выкатила свой новый "экономически обоснованный" расчет. Согласно ему, платежка на воду должна была подскочить сразу втрое – с 30,38 (именно столько сейчас платят бытовые потребители в Киеве, учитывая скидку) до 88,90 грн за кубометр. Поскольку, мол, действующая цена покрывает себестоимость услуг только на "жалкие" 34%.

"Киевводоканал" давно уже не является коммунальным предприятием

Тут же на выручку киевлянам пришла КГГА, которая заверила, что трехкратного подорожания не будет. Будто в сцене о добром и злом полицейском, у Кличко успокоили, что не примут ультиматум "плохого" водоканала, а поднимут тарифы "всего только" вдвое — до 63,79 грн. Вернее, даже не поднимут, а оставят стоимость, указанную в постановлении НКРЭКУ 2022 года, отменив действующую сегодня скидку для населения.

Следовательно, по убеждению КГГА, вода киевлянам будет стоить "всего только" на 200—300 грн в месяц больше, чем раньше. И этого, мол, бюджет рядового киевлянина даже не заметит. Правда, чиновники почему-то забыли, что еще столько же, если не больше, придется переплачивать и за горячую воду, стоимость которой из-за подорожания холодной составляющей вырастет пропорционально. Поэтому бюджеты киевлян "просядут" еще на 400—600 грн.

Платежка за воду для среднестатистической семьи увеличится более чем на 400 гривен в месяц. Инфографика "Телеграфа"

По всей вероятности, стоимость воды в Киеве действительно должна быть несколько выше… хотя она и сейчас далеко не самая низкая среди регионов Украины. Но прежде чем залезать в карманы киевлян и оправдывать двойной тариф, не стоило ли властям сначала поискать деньги "внутри" самого монополиста? К примеру, выяснить, как вернуть десятки и сотни миллионов гривен, которые годами выводили из "Киевводоканала" через коррупционные тендеры?

Миллионы под блэкаут: как зарабатывают на защите водоканала

Ответ на вопрос, где можно найти скрытые внутренние резервы "Киевводоканала", прямо сейчас дают правоохранители. Это следует из материалов судебных решений, связанных с уголовным производством №42026100000000018, в котором расследуют факты возможного грандиозного "распила" на тендерах монополиста.

Объектом расследования стал масштабный городской проект "Водоканала", якобы направленный на защиту критической инфраструктуры, на которую столица выделила сотни миллионов гривен, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение при отключении света. Общая сумма рассматривающихся в деле соглашений превышает 632 млн грн, а чистый ущерб для городской казны предварительно можно оценить в 61—84 миллиона. В июне 2026 года Голосеевский райсуд Киева дал прокурорам "зеленый свет" на изъятие оригиналов контрактов и смет непосредственно из офиса "Киевводоканала".

Анатомия коррупционной схемы, по версии следствия, базировалась на технологии искусственного отсечения конкурентов и повышении цен на товары и услуги. Так, один из эпизодов касается закупки "Киевводоканалом" 9 мощных генераторов Cummins на сумму 243,4 млн грн у ООО "Далгакиран компрессор Украина" (среди бенефициаров, по данным YouControl, – украинец Вячеслав Динков и турок Далгакиран Айхан. Последний представляет известную турецкую фирму Dalgakiran, которая производит компрессоры).

Как выяснили правоохранители, чиновники водоканала могли умышленно выписать технические задания под конкретного производителя, внеся дискриминационные ограничения для брендов Perkins или WattStream. То есть конкурс могли заранее "заточить" под конкретного фаворита.

Анатомия коррупционной схемы. Инфографика "Телеграфа"

Для сопутствующего обслуживания этих генераторов заключили еще три прямых договора на 58,8 млн грн с ООО "Энерджигруп" (руководитель и владелец компании, по данным YouControl, Максим Десятков прописан в Харьковской области). При этом стоимость закупленных услуг и оборудования, по версии следствия, была завышена на 20—30% от рынка.

Однако самый крупный финансовый поток пошел через каскадную реконструкцию насосных станций "Киевводоканала" под маркой энергоэффективности. Чтобы запустить мощные электродвигатели водоканала, требуется огромное пусковое потребление тока, требующее в разы более мощных и дорогих генераторов. Техническим выходом должна была стать установка преобразователей частоты. На разработку этой документации "Киевводоканал" заключил с тем же ООО "Энерджигрупп" 18 договоров на 9,4 млн грн, а затем отдал компании еще 7 крупных подрядов на капитальные работы стоимостью 320,6 миллиона.

"Энерджигруп" оказалась единственным проектировщиком и участником торгов, что следователи называют признаком предварительного сговора и искусственного уничтожения конкуренции. Вместо европейских комплектующих подрядчик запланировал установить китайские преобразователи серии Altivar марки Schneider electric с наценкой 15—20%.

Этот масштабный "блэкаутный бизнес" расцветал в каденцию бывшего гендиректора Олега Лысюка, возглавлявшего предприятие во время заключения соглашений. К слову, как вспоминает издание "Киеввласть", Лысюк уже является фигурантом ряда других дел, в частности, о закупке средств для очистки воды, где убытки составили 78,2 миллиона гривен.

И это, похоже, только верхушка айсберга, ведь и в предыдущие годы топ-менеджмент предприятия тратил миллионные средства в крайне сомнительных схемах. К примеру, правоохранители исследуют факты растраты бюджетных ассигнований при каденции Сергея Крушановского.

В 2022 году "Киевводоканал" получил 64 млн грн из резервного фонда Киева на передислокацию плавучей насосной станции для обеспечения столицы питьевой водой. Однако, по версии следствия, зафиксированные в актах приемки работы фактически не выполнялись, а выделенные городом финансы были безосновательно переведены на счета подрядчиков.

На фоне такой хронической криминальной запущенности возникает логичный вопрос: удвоение тарифов для киевлян инициируют, "чтобы что"? Чтобы рядовые потребители собственными кошельками компенсировали ущерб, вызванный действиями предыдущего руководства? Или, может, чтобы дать возможность монополисту снова безнаказанно осваивать новые миллиардные потоки?

Тень Левочкина над столичным краном: куда ведет британский след

Впрочем, бенефициарами двукратного увеличения тарифов для киевлян может стать не только менеджмент "Киевводоканала" (бывший топ-состав которого правоохранители обвиняют в регулярном выводе миллионов), но и нынешние частные совладельцы предприятия. Дело в том, что "Киевводоканал", который в сознании горожан остается обычной коммунальной структурой, на самом деле давно утратил этот статус.

Непубличные акционеры вошли в капитал стратегического монополиста еще в 2000-х годах. Тогда по решению Киевсовета появилось ЧАО "Компания Киевэнергохолдинг", которому город бесплатно передал крупный пакет акций "Киевводоканала" и ряда других коммунальных предприятий, среди которых "Киевгаз" и "Киевгорстрой".

Формально крупнейшим владельцем "Киевэнергохолдинга" была (и остается сейчас) территориальная громада Киева с долей 61%. Однако, как ранее писали расследователи из "ЭП", в реальности определяющее влияние на его деятельность имеют те самые частные собственники, которые владеют другой долей.

Сегодня частный пакет "Киевэнергохолдинга" разделен между двумя иностранными компаниями: кипрской Densec Limited (14%) и британской Artio Global Investors Ltd (25%). За обеими этими структурами долгое время наблюдалась четкая, хотя и опосредованная связь с окружением одного из лидеров запрещенной ОПЗЖ Сергея Левочкина.

В медийных расследованиях это влияние годами доказывалось через присутствие лояльного менеджмента или номинальных держателей акций. В частности, главным официальным бенефициаром британской фирмы Artio годами числился некий Сергей Суровцев, которого считали доверенным лицом Левочкина.

Однако текущие данные из государственного Реестра компаний Великобритании (Companies House) свидетельствуют, что олигархическая семья больше не прячется за спинами номиналов. Согласно регистрационным данным, 20 апреля 2024 года Сергей Суровцев официально перестал быть лицом с существенным контролем (PSC) в компании Artio Global Investors Ltd. Единоличным владельцем крупного пакета акций (более 75% голосующих прав) стал непосредственно зять Сергея Левочкина — Андрей Винграновский.

Андрей Винграновский, зять Сергея Левочкина, стал единоличным владельцем крупного пакета акций Artio Global Investors Ltd. Данные Companies House

Последний является знаковой фигурой для критической инфраструктуры Киева, ведь он одновременно выступает и совладельцем, и многолетним руководителем АО "Киевгаз". Таким образом, значительная часть жизнедеятельности столицы – и газоснабжения, и водоснабжения – документально оказались сконцентрированными в руках одной семьи с орбиты бывшего "регионала". Причем этот частный бизнес чувствует себя в финансовом плане значительно лучше коммунального хозяйства города.

Зеркальная аномалия

Интересной иллюстрацией того, как работает эта кулуарная олигархическая схема, может стать сравнение официальной финансовой отчетности "Киевводоканала" и "Компании Киевэнергохолдинг".

До начала полномасштабного вторжения "Киевводоканал" работал стабильно в плюс, зафиксировав 112,8 млн грн чистой прибыли в 2020 году и 180,5 млн — в 2021-м. Однако с 2022 года стратегический гигант стремительно катится в финансовую бездну. За четыре военных года предприятие суммарно сгенерировало более 764 млн грн чистых убытков: минус 45,5 млн грн в 2022 году, минус 248,8 млн грн в 2023-м, рекордные минус 302,9 млн грн в 2024-м и минус 167,3 млн грн в 2025 году.

Финансовые показатели "Киевводоканала". Данные YouControl

Руководство водоканала обвиняет во всем заниженные тарифы, но цифры говорят о другом. Строка чистого дохода от реализации за это время выросла с 3,2 млрд до 5,5 млрд. То есть "живых" денег на предприятие ежегодно заходит все больше, но оно все равно тонет в долгах (текущие обязательства лишь за последний год подскочили на 62% — до почти 2 млрд грн), которые город, похоже, вынужден регулярно перекрывать миллиардными дотациями из налогов тех же киевлян.

Пока Киевводоканал имеет сплошные убытки, его частный совладелец с орбиты Сергея Левочкина получает чистую прибыль. Инфографика "Телеграфа"

А теперь посмотрим на баланс ЧАО "Компания Киевэнергохолдинг", фактический контроль над которым через британскую фирму оформил зять Левочкина. В графах "чистый доход от реализации" и "себестоимость" у этой компании стоят круглые нули. Она ничего не производит, не продает и не несет никаких операционных расходов на содержание сетей. Однако, пока водоканал тонет в минусах и просит поднять тарифы, холдинг-совладелец с 2023 года наоборот резко вышел из хронического ущерба прошлых лет и стабильно фиксирует чистую прибыль. В 2023 году компания заработала 7,3 млн грн, в 2024-м — 5,7 млн, а по итогам 2025-го получила еще 7 млн грн чистой прибыли.

Финансовые показатели "Киевэнергохолдинга". Данные YouControl

Итак, есть парадокс: операционное коммунальное предприятие, которое непосредственно качает воду и обеспечивает жизнедеятельность города, из-за мутных "блэкаутных" тендеров и миллионных растрат загоняется в искусственный ущерб, который покрывает городской бюджет. В то же время частная "прокладка" с олигархической орбиты не делает ничего, но стабильно аккумулирует чистые прибыли, ниточки от которых теперь официально ведут на британские счета Андрея Винграновского.

Поэтому, когда в следующий раз киевлянам будут цинично объяснять, что новые двойные тарифы — это "всего лишь дополнительные 200—300 гривен в месяц", следует четко осознавать: эти деньги, вероятнее всего, пойдут не на замену гнилых труб или ликвидацию последствий обстрелов, а на поддержание финансового здоровья вполне конкретной олигархической семьи.

"Телеграф" продолжает внимательно следить за ходом расследований вокруг "Киевводоканала" и продолжит фиксировать попытки чиновников переложить коррупционный ущерб на плечи киевлян. Не переключайтесь.