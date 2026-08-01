Не просто запах: почему собак действительно раздражают пьяные люди

Четвероногие улавливают запах алкоголя, однако это не главное

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Пьяные люди — непредсказуемые. Из-за этого собаки не могут понять, как себя правильно с ними вести.

Об этом "Телеграфу" рассказала кинолог частного клуба SIRKO CLUB Татьяна Працонь. По ее словам, когда человек находится под алкогольным или наркотическим воздействием, собаки попросту не могут идентифицировать такое поведение. При этом, имея превосходный нюх, четвероногие с легкостью улавливают запах алкоголя и реагируют на него.

Большинство собак реагирует на запах спиртного. Когда человек под действием каких-то стимуляторов, возможно, это спиртное, наркотические вещества, человек тогда ведет себя неадекватно. Собака не может идентифицировать его поведение и понять, как себя правильно с ним вести. Татьяна Працонь

Выпивший мужчина кричит на собаку/Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Ранее "Телеграф" сообщал, что страх собаки перед конкретными типами людей обычно закладывается в раннем возрасте из-за перенесенного негативного опыта. Например, если щенок испугался человека с бородой или в капюшоне, такая фобия может остаться с ним навсегда.

Кроме того, кинологи предупреждают об опасности угощать питомцев едой со своего стола. Владельцы хотят порадовать любимцев, однако на самом деле лишь вредят их здоровью и сокращают продолжительность жизни.

Кроме того, "Телеграф" развенчал миф о черноротых собаках. Эксперт объясняла, что на самом деле означает цвет пасти пса.