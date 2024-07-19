С праздником Ильи Пророка 2025! Красивые открытки и пожелания своими словами

Поздравьте близкого человека с праздником, который по-новому отмечается 20 июля

В воскресенье, 20 июля, согласно новоюлианскому церковному календарю, православные и греко-католики в Украине отмечают День пророка Илии, который жил в IX веке до нашей эры в Израильском царстве. Ранее этот праздник ежегодно приходился на 2 августа.

Пророк Илия — ветхозаветный святой, особо почитаемый еще со времен Киевской Руси. Всю свою жизнь он посвятил служению Богу и противостоянию язычеству.

В этот день христиане обычно идут в церковь, чтобы помолиться святому пророку, которого в народе называют вестником осени. После службы родные собираются вместе за праздничной трапезой.

К празднику Дня пророка Ильи 2025 "Телеграф" подготовил подборку красивых поздравлений, а также открытки и картинки, которые вы можете отправить родным и друзьям в мессенджерах или социальных сетях.

С Днем святого пророка Ильи 2025: проза, открытки и картинки

В Ильин день желаю солнечного настроения, радости и вдохновения, благости и успехов! Пускай вокруг царит атмосфера любви и изобилия. Желаю отличного урожая во всех сферах! Веры желаю крепкой, любви — настоящей, дружбы — верной, добра и мудрости!

Пускай Ильин день наполнится радостным настроением, благими новостями и удачей! И пусть в душе будут господствовать гармония и счастье, ведь лето продолжается, впереди еще столько прекрасных моментов! Желаю божьего благословения, отличного урожая и солнечных дней!

Поздравляю с праздником святого Ильи! В этот день будь рядом со своими близкими, и пусть пророк благословит всех вас! Любви, благодати и радости всем нам!

В Ильин день желаю радости и благости! Пускай твоя жизнь будет безоблачной как небо. Желаю собрать щедрый урожай и получить Божье благословение на счастливую жизнь! Пусть аромат свежей выпечки наполнит дом уютом и теплом!

Напомним, что 24 июля по старому стилю отмечается день Ольги. Ранее мы рассказывали, как святую нужно поздравлять по-новому.