Схема как с Татарским? Таинственный взрыв в элитном ресторане Москвы обрастает интересными деталями

Среди погибших — курьер, сотрудник охраны и посититель мероприятия

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Мощный взрыв в московском ресторане "Balzi Rossi" мог являться покушением на одного из российских генералов и гостей его праздника. Взрывное устройство было спрятано в коробке с "подарком", который активировали дистанционно.

В этом материале "Телеграф" рассказывает новые подробности по инциденту, которые повявились в сети и на просторах СМИ за последнее время.

Как заявляет одно из российских изданий со ссылкой на собственные источники, целью взрыва якобы являлись гости частного мероприятия, проходившего на веранде ресторана. Сама вечеринка проводилась под усиленной охраной.

Согласно одной из предварительных версий, охранник остановил женщину, которая пыталась занести в помещение коробку. Она объяснила, что внутри находится подарок. По предварительной версии, она, скорее всего, не знала о содержимом коробки.

Однако сотрудник службы безопасности решил проверить посылку. В этот момент прогремел взрыв. Предварительно считается, что самодельное взрывное устройство было активировано дистанционно.

В настоящее время известно, что в результате происшествия сама женщина-курьер погибла. По информации источников, тело женщины сильно пострадало от взрыва. Сообщается, что одну из ее рук нашли примерно в 15 метрах от эпицентра.

Также в числе жертв оказался охранник и один из поситителей ресторана. Еще 21 человек пострадал.

Мощность устройства якобы составляла около одного килограмма в тротиловом эквиваленте. Кроме того, оно было начинено металлическими шариками, из-за чего ранения получили люди, находившиеся на летней веранде заведения.

Взрыв в ресторане "Balzi Rossi"

В субботу, 1 августа, в столице России городе Москва прозвучал взрыв. Об этом сообщил "112". По информации источника, взрыв раздался на первом этаже ресторана "Balzi Rossi" на Кудринской. После этого там началось возгорание. На место были направлены десятки нарядов скорой помощи и значительные силы МЧС.

Примечательно, что 1 августа ресторан "Balzi Rossi" был закрыт для обычных посетителей.

Как выглядит ресторан "Balzi Rossi"

Как выглядит ресторан "Balzi Rossi"

Как выглядит ресторан "Balzi Rossi"

По некоторым данным, 1 августа в ресторане могли праздновать день рождения генерала, и перед заведением было много машин на черных номерах. В этот день дни рождения могли праздновать:

Владимир Селивестров, генерал-майор, командовал 106-й дивизией ВДВ. Командовал частью войск, участвовавших в наступлении на Киев в 2022 году. Александр Ярошевич, генерал-лейтенант, начальник Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны РФ; Александр Чайко, главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник; Юнус-Бек Евкуров, генерал армии, замминистра обороны РФ.

Согласно версиям СМИ вероятной целью нападения был Александр Чайко. Согласно официальной информации, его день рождения был 27 июля. Однако отпрадновать его могли в выходной день — в субботу, 1 августа.

Александр Чайко

Стоит добавить, что инцидент похож на тот, который произошел 2 апреля в кафе "Стрит-арт" в Санкт-Петербурге. Тогда был ликвидирован "военкор" Владлен Татарский, который всячески поддерживал войну в Украине. Одна из посетительниц вручила ему в подарок статуэтку, которая позже сдетонировала. В деле подозревается россиянка Дарья Трепова, которую уже задержали полицейские. Впрочем в рф сразу якобы нашли во взрыве "украинский след" и официально обвинили в инциденте Украину. 13 апреля ФСБ даже назвала имя и показала фото "украинца, который готовил убийство".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 2 августа под аткой оказались Саратовский нефтеперерабатывающий завод и аэродром Энгельса, а в Самарской области — склад Wildberries.