Дешевый творог из "АТБ" и "Сильпо" проверили на подделку: что показал тест

Исследовали состав, вкус, консистенцию и проверили продукты аптечным йодом на наличие крахмала

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Творог — один из тех молочных продуктов, которые чаще всего подделывается в Украине. "Телеграф" решил проверить, можно ли доверять бюджетным собственным маркам супермаркетов, мы сравнили творог "День в День" с "АТБ" и "Полная чаша" из "Сильпо", проверили их состав, цену и протестовали на примесь крахмала.

Мы приобрели две пачки 5% творога. Сравнение показало интересную картину. Несмотря на одинаковую жирность, продукты отличаются как по составу, так и по цене.

Что в составе творога из "АТБ" и "Сільпо"

"День в День" имеет максимально простой состав: цельное и обезжиренное коровье молоко, закваска и молочнокислые культуры. В продукте нет хлорида кальция или ферментных препаратов, поэтому он выглядит более близким к традиционному творогу.

Состав и пищевая ценность творога "День в День" от "АТБ"/Фото: "Телеграф"

"Полная Чаша" содержит цельное и обезжиренное молоко, бактериальную закваску, а также хлорид кальция и ферментный препарат. Такие добавки обычны для промышленного производства сыров и помогают улучшить свертывание молока и увеличить выход готового продукта.

Состав и пищевая ценность творога "Полная чаша" от "Сільпо"/Фото: "Телеграф"

С точки зрения состава предпочтение можно отдать "Дню в День", поскольку он содержит меньше компонентов и выглядит более натуральным. В то же время разница не критична.

Тест продукта из "Сильпо" и "АТБ" на натуральность

Среди примесей, которые часто используют недобросовестные производители – крахмал. "Телеграф" поверил, есть ли он в бюджетных марках творога. Самый простой способ это сделать, доступный каждому, тест йодом.

Нужно добавить 1-2 капли обыкновенного йода из аптеки на грудку творога. Натуральный творог лишь немного пожелтеет от цвета йода. Если пятно посинело или стало фиолетовым, в продукт добавили крахмал для искусственного увеличения веса. Ждать не нужно: цвет меняется сразу в момент контакта йода с крахмалом.

Тест йодом на крахмал показал – оба творога его не содержат. Так что в этом вопросе — ничья.

Цена вопроса

Продается творог пачками. В "АТБ" удалось купить более крупнозернистый весом 300 граммов, у "Сильпо" — более пастообразный, весом 185 граммов. В пересчете на килограмм, цена творога "День в день" в "АТБ" 249,33 грн, а "Полная чаша" в "Сильпо" — 210, 76 грн, что выгоднее.

Какой творог лучше

Оба образца весьма хороши – равномерного белого цвета, с приятным кисломолочным запахом, без посторонних ароматизаторов и привкусов. Однако сугубо субъективно, по оценке вкуса, преимущество при дегустации получил товар из "АТБ". Он больше похож на домашний кисломолочный творог из детства. "Полная чаша" в свою очередь имеет менее ярко выраженный вкус.

Ранее "Телеграф" сравнивал сосиски и сардины из этих супермаркетов. Результаты оказались интересными и иногда неожиданными.