Полыхает важный НПЗ, база ракетоносцев и WB: Россию всю ночь атаковали дроны (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Свежие кадры с мест событий показывают масштаб возгораний
В ночь на 2 августа дроны в очередной раз атаковали Россию. Под ударом оказались Саратовский нефтеперерабатывающий завод и аэродром Энгельса, а в Самарской области — склад Wildberries.
Соответствующая информация появилась в социальных сетях. Там публикуют фото и видео с мест происшествий.
На кадрах видно, что на двух локациях начался серьезный пожар, а в небо поднимаются столбы черного и густого дыма.
Атака по Саратовскому НПЗ
Взрывы раздались примерно после 3 часов ночи.
"В результате атаки БПЛА повреждение гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. На месте работают все оперативные службы", —заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
По предварительным данным, в зоне поражения могли оказаться:
- установка каталитического риформинга ЛЧ-35-11/600;
- установка ЭЛОУ-АВТ-6 (электрообессоливания и атмосферно-вакуумной перегонки нефти);
- установка каталитического риформинга Л-35-11/300;
- установка изомеризации пентан-гексановой фракции.
Саратовский нефтеперерабатывающий завод — один из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий, ранее известный как завод "Крекинг". Завод является частью структуры нефтяной компании "Роснефть".
Объем переработки нефти по состоянию на 2020 год – 7,2 млн. тонн, в 2023 году – 4,8 млн. тонн. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил государства-агрессора. НПЗ производит более 20 видов продукции: неэтилированные бензины, дизельное топливо, мазут всех основных марок, битумы, вакуумный газойль, техническую серу и т.д.
Саратовский НПЗ уже не раз был атакован дронами:
- 10 августа 2025 года, в результате атаки БпЛА, существенные повреждения получили технические конструкции установки ЭЛОУ-АВТ-6, а также соединяющий установки завода трубопровод.
- В ночь на 16 сентября 2025 года.
- 20 сентября 2025 года ночью на территории завода вспыхнул пожар после атаки дронами. Удар пришелся на эстакаду предприятия.
- В ночь на 16 октября 2025.
- В ночь на 3 ноября 2025.
- 11 ноября 2025 года.
- 14 и 28 ноября 2025 года.
- 12 декабря 2025 года НПЗ был снова атакован. Это произошло незадолго после возобновления работы после предварительных атак.
- 21 марта 2026 года
- Ночью на 31 мая 2026. Удар пришелся по установке изомеризации и резервуарный парк завода.
- 8 июля 2026. В результате зафиксирован пожар на установке изомеризации пентан-гексановой фракции, а также возгорание технологических коммуникаций в районе установки ЭЛОУ-АВТ-6 и резервуарного парка. Завод остановил работу.
Атака по аэродрому
На территории российской авиабазы, которая расположена в Энгельсе Саратовской области прогремел мощный взрыв в результате удара дронами.
"Аэродром "Энгельс-2" — одна из самых ценных целей для украинских беспилотников. Именно здесь базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые Россия регулярно использует для запуска крылатых ракет по территории Украины. Кроме самолетов, на базе расположены склады боеприпасов, топливная инфраструктура и объект.
Энгельс расположен примерно в 650-700 километрах от границы Украины. Аэродром защищен множеством средств противовоздушной обороны.
Wildberries в Самарской области
Согласно информации в сети, в поселке городского типа Новосемейкино в Самарской области после взрывов загорелся склад Wildberries.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 31 июля российские регионы подверглись масштабной атаке беспилотников. По предварительным данным, под удар мог попасть распределительный центр Wildberries в Волгограде.