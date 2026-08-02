Полыхает важный НПЗ, база ракетоносцев и WB: Россию всю ночь атаковали дроны (видео)

Свежие кадры с мест событий показывают масштаб возгораний

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В ночь на 2 августа дроны в очередной раз атаковали Россию. Под ударом оказались Саратовский нефтеперерабатывающий завод и аэродром Энгельса, а в Самарской области — склад Wildberries.

Соответствующая информация появилась в социальных сетях. Там публикуют фото и видео с мест происшествий.

На кадрах видно, что на двух локациях начался серьезный пожар, а в небо поднимаются столбы черного и густого дыма.

Атака по Саратовскому НПЗ

Взрывы раздались примерно после 3 часов ночи.

"В результате атаки БПЛА повреждение гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. На месте работают все оперативные службы", —заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По предварительным данным, в зоне поражения могли оказаться:

установка каталитического риформинга ЛЧ-35-11/600;

установка ЭЛОУ-АВТ-6 (электрообессоливания и атмосферно-вакуумной перегонки нефти);

установка каталитического риформинга Л-35-11/300;

установка изомеризации пентан-гексановой фракции.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод — один из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий, ранее известный как завод "Крекинг". Завод является частью структуры нефтяной компании "Роснефть".

Саратовский нефтеперерабатывающий завод

Объем переработки нефти по состоянию на 2020 год – 7,2 млн. тонн, в 2023 году – 4,8 млн. тонн. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил государства-агрессора. НПЗ производит более 20 видов продукции: неэтилированные бензины, дизельное топливо, мазут всех основных марок, битумы, вакуумный газойль, техническую серу и т.д.

Саратовский НПЗ уже не раз был атакован дронами:

10 августа 2025 года, в результате атаки БпЛА, существенные повреждения получили технические конструкции установки ЭЛОУ-АВТ-6, а также соединяющий установки завода трубопровод.

В ночь на 16 сентября 2025 года.

20 сентября 2025 года ночью на территории завода вспыхнул пожар после атаки дронами. Удар пришелся на эстакаду предприятия.

В ночь на 16 октября 2025.

В ночь на 3 ноября 2025.

11 ноября 2025 года.

14 и 28 ноября 2025 года.

12 декабря 2025 года НПЗ был снова атакован. Это произошло незадолго после возобновления работы после предварительных атак.

21 марта 2026 года

Ночью на 31 мая 2026. Удар пришелся по установке изомеризации и резервуарный парк завода.

8 июля 2026. В результате зафиксирован пожар на установке изомеризации пентан-гексановой фракции, а также возгорание технологических коммуникаций в районе установки ЭЛОУ-АВТ-6 и резервуарного парка. Завод остановил работу.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод

Атака по аэродрому

На территории российской авиабазы, которая расположена в Энгельсе Саратовской области прогремел мощный взрыв в результате удара дронами.

"Аэродром "Энгельс-2" — одна из самых ценных целей для украинских беспилотников. Именно здесь базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые Россия регулярно использует для запуска крылатых ракет по территории Украины. Кроме самолетов, на базе расположены склады боеприпасов, топливная инфраструктура и объект.

Энгельс расположен примерно в 650-700 километрах от границы Украины. Аэродром защищен множеством средств противовоздушной обороны.

Wildberries в Самарской области

Согласно информации в сети, в поселке городского типа Новосемейкино в Самарской области после взрывов загорелся склад Wildberries.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 31 июля российские регионы подверглись масштабной атаке беспилотников. По предварительным данным, под удар мог попасть распределительный центр Wildberries в Волгограде.