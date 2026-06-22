"Единства не было": появились неожиданные детали о событиях в Лавре после обстрела РФ

В результате удара горел Успенский собор

Во время ликвидации последствий атаки на Киево-Печерскую Лавру помогать пришли только 5 человек из 140 монахов Московского патриархата. Единства христиан святыня в этот страшный день не увидела.

Об этом рассказал наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Православной церкви Украины, епископ Авраамий в эфире телемарафона.

"Из 140 монахов пришло только пятеро", — сказал епископ.

Киево-Печерская Лавра после обстрела. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

По его словам, надежда, что монахи Московского патриархата отреагируют на атаку и объединятся для ликвидации последствий, не оправдалась. Хотя проживают монахи МП и УПЦ на одной территории.

Также известно, что пещеры с мощами святых после атаки россиян на Киево-Печерскую Лавру не пострадали. Однако исключаются отдаленные последствия атаки РФ нельзя.

"Слава Богу, все в порядке. Относительно пещер — возможно, со временем будут какие-то определенные последствия, потому что от этих громких взрывов есть определенная вибрация, а Киево-Печерская Лавра размещена на холмах. Поэтому в любом случае, я думаю, через некоторое время мы будем видеть определенные (возможные — ред.) последствия", – сказал епископ.

По его словам, пещеры – как ближние, так и дальние – находятся в удовлетворительном состоянии. Но после громких взрывов может появиться определенная вибрация, а Лавра находится на холмах, поэтому ситуация может измениться.

Киево-Печерская Лавра после обстрела. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Добавим, что епископ Авраамий в воскресенье, 21 июня, в Лавре встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. На ее территории президент сделал несколько заявлений об атаках по России и международных отношениях, а также осмотрел состояние святыни.

Зеленский посетил Киево-Печерскую Лавру после обстрела

Ранее "Телеграф" рассказывал, что незадолго до удара России по Киево-Печерской Лавре представители Украинской Православной Церкви могли освободить Дальнние пещеры комплекса. Однако известно, что монахи УПЦ остались в кельях.