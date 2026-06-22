"Єдності не було": з'явилися неочікувані деталі про події в Лаврі після обстрілу РФ

Внаслідок удару горів Успенський собор

Під час ліквідації наслідків атаки на Київо-Печерську Лавру допомагати прийшло лише 5 осіб зі 140 ченців Московського патріархату. Єдності християн святиня в цей страшний день не побачила.

Про це розповів намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України (ПЦУ) єпископ Авраамій в етері телемарафону.

"Із 140 ченців прийшло лише п’ятеро", — сказав єпископ.

Києво-Печерська Лавра після обстрілу. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

За його словами, надія, що ченці Московського патріархату відреагують на атаку та об'єднаються для ліквідації наслідків не виправдалась. Хоча проживають ченці МП та УПЦ на одній території.

Також відомо, що печери з мощами святих після атаки росіян на Києво-Печерську Лавру не постраждали. Однак виключаються віддалені наслідки атаки РФ не можна.

"Дякувати Богу, все в порядку. Щодо печер – можливо, з часом будуть якісь певні наслідки, бо від цих гучних вибухів є певна вібрація, а Києво-Печерська лавра розміщена на пагорбах. Тому в будь-якому випадку, я думаю, через деякий час ми будемо бачити певні (можливі – ред.) наслідки", – сказав єпископ.

За його словами, печери – як ближні, так і дальні – зараз перебувають у задовільному стані. Але після гучних вибухів може з’явитися певна вібрація, а Лавра розташована на пагорбах, тому ситуація може змінитись.

Києво-Печерська Лавра після обстрілу. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Додамо, що єпископ Авраамій у неділю, 21 червня, у Лаврі зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. На її території президент зробив кілька заяв про атаки по Росії та міжнародні відносини, а також оглянув стан святині.

Зеленський відвідав Києво-Печерську Лавру після обстрілу

Раніше "Телеграф" розповідав, що незадовго до удару Росії по Києво-Печерській Лаврі, представники Української Православної Церкви могли звільнити Дальні печери комплексу. Однак відомо, що ченці УПЦ залишилися в келіях.