"Єдності не було": з'явилися неочікувані деталі про події в Лаврі після обстрілу РФ
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Внаслідок удару горів Успенський собор
Під час ліквідації наслідків атаки на Київо-Печерську Лавру допомагати прийшло лише 5 осіб зі 140 ченців Московського патріархату. Єдності християн святиня в цей страшний день не побачила.
Про це розповів намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України (ПЦУ) єпископ Авраамій в етері телемарафону.
"Із 140 ченців прийшло лише п’ятеро", — сказав єпископ.
За його словами, надія, що ченці Московського патріархату відреагують на атаку та об'єднаються для ліквідації наслідків не виправдалась. Хоча проживають ченці МП та УПЦ на одній території.
Також відомо, що печери з мощами святих після атаки росіян на Києво-Печерську Лавру не постраждали. Однак виключаються віддалені наслідки атаки РФ не можна.
"Дякувати Богу, все в порядку. Щодо печер – можливо, з часом будуть якісь певні наслідки, бо від цих гучних вибухів є певна вібрація, а Києво-Печерська лавра розміщена на пагорбах. Тому в будь-якому випадку, я думаю, через деякий час ми будемо бачити певні (можливі – ред.) наслідки", – сказав єпископ.
За його словами, печери – як ближні, так і дальні – зараз перебувають у задовільному стані. Але після гучних вибухів може з’явитися певна вібрація, а Лавра розташована на пагорбах, тому ситуація може змінитись.
Додамо, що єпископ Авраамій у неділю, 21 червня, у Лаврі зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. На її території президент зробив кілька заяв про атаки по Росії та міжнародні відносини, а також оглянув стан святині.
Раніше "Телеграф" розповідав, що незадовго до удару Росії по Києво-Печерській Лаврі, представники Української Православної Церкви могли звільнити Дальні печери комплексу. Однак відомо, що ченці УПЦ залишилися в келіях.