Ждут мессию? Почему украинцы посреди войны вышли на протесты за Федорова

В сложные времена люди больше склонны надеяться на отдельных личностей.

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Отставка Михаила Федорова с должности министра обороны взбудоражила часть общества — протесты продолжаются с середины июля. Все потому, что его воспринимали как "мессию" или "волшебника". Такое восприятие эмоционально, и в большинстве своем его поддержала молодежь, потому что он олицетворял интересы именно этого поколения.

Об этом "Телеграфу" рассказал директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха в интервью Россияне любят кладбища, — Головаха об окончании войны, волшебника Федорова и конфликты с ТЦК. По его словам, молодежь видит, что Федоров принес в военные действия инновации и ориентируется прежде всего на технику. Потому отставка Федорова вызвала определенную травму.

"Как молодые люди его воспринимают? Что Федоров привнес инновации в ведение боевых действий, ориентируется не на человеческий ресурс, который должен сидеть в окопе, а на технику, искусственный интеллект, ракеты. Следовательно, меньше риска для живых, а именно для этой молодежи. И если его убрали, получается, что не оправдали надежды поколения. И теперь это поколение испытывает определенную травму: того, кто олицетворяет его интересы, убрали. И в этом смысле это не на пользу Украине", — объясняет Головаха.

Другой нюанс, который Федорова воспринимали как новое лицо и в определенном смысле "волшебника" или "мессию". Эксперт отмечает, что в первом полугодии настроения украинцев стали более оптимистичными. "Люди почувствовали, что с такими, как Федоров (образно говоря), то есть представителями нового поколения, мы можем остановить эту войну. А тут бах, и по надежде…", — отмечает он и акцентирует — даже взрослое общество верит в "мессию" и здесь нет ничего удивительного.

Сырского не будет, а будет Драпатый. То есть это не обязательно мессия в сакральном смысле, это просто новые люди. Вот те новые, мол, будут эффективнее. Евгений Головаха, директор Института социологии НАН Украины

Председатель подчеркнул, что во время тяжелых испытаний люди становятся более эмоциональными и рациональная составляющая менее влияет. Когда у людей появляется надежда, следующим является оптимизм, и они не хотят уезжать из Украины.

"Рациональность должны сохранять те, кто руководит государством. Им нельзя поддаваться эмоциям", — подчеркнул директор Института социологии.

Ранее дипломат и политик Роман Бессмертный в интервью "Телеграфу" отмечал — поддержка Федорова частично эмоциональна, потому что он был понятен и открыт.