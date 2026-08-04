Женщина высадила семь деревьев у дороги и получила штраф: что она сделала не так

Соседские войны обернулись судебным делом

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Во Львовской области местная жительница пыталась разрешить давний конфликт с соседом, самовольно высадив деревья на коммунальной территории. Однако в итоге ее план не сработал, и она оказалась в суде.

Подробнее об этой истории расскажет "Телеграф" со ссылкой на материалы дела.

По словам истицы, ее сосед, работающий водителем грузовика, регулярно оставлял фуру у ее двора. Женщина утверждала, что раньше на этом месте росли фруктовые деревья, укреплявшие берег придорожного рва для дождевой воды.

По ее версии, деревья были срезаны, чтобы освободить место для парковки крупногабаритного транспорта. После этого в конце апреля 2025 года она высадила на обочине семь туй. Таким образом женщина хотела не только восстановить зеленые насаждения, но и сделать невозможным стоянку грузовика возле своего дома.

Впрочем, ее действия не остались без внимания других жителей. Соседка, проживающая напротив, обратилась с заявлением в Жовковский городской совет, сообщив о самовольной высадке деревьев на коммунальной территории.

Материалы дела

После проверки на нарушительницу составили админпротокол, а впоследствии административная комиссия признала ее виновной в нарушении статьи 152 КУоАП и части 2 статьи 16 Закона Украины "О благоустройстве населенных пунктов". Именно эта норма запрещает самовольно высаживать деревья и кустарники на землях коммунальной собственности.

За это женщине назначили штраф в размере 340 гривен. Не согласившись с таким решением, она обратилась в суд и попыталась оспорить приговор. Однако суд подчеркнул, что независимо от мотивов граждан самовольное озеленение таких земель без согласования с органом местного самоуправления является нарушением законодательства.

В результате Жолковский районный суд Львовской области отказал в удовлетворении иска. Постановление административной комиссии и штраф в размере 340 гривен оставили в силе.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", выкопал монету на своем дворе и заплатил 2500 грн штрафа: почему так произошло.