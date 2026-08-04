Деньги в конверте или памятный подарок: что лучше дарить на юбилей

Как не испортить настроение на день рождения имениннику

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Сумма подарка на юбилей зачастую становится главным вопросом для гостей перед празднованием. Многие не знают, нужно ли увеличивать ее в зависимости от возраста и важности даты.

Ведущая экспертка по этикету и дипломатическому протоколу Наталья Адаменко рассказала "Телеграфу", что важна не только стоимость подарка, но и то, какой смысл он несет.

По ее словам, на круглые и полукруглые даты следует выбирать вещи, которые останутся в памяти человека. Это может быть предмет для дома, украшение или другой подарок, который будет иметь эмоциональную ценность и напоминать о важном дне.

Эксперт также обратила внимание, что некоторые подарки могут не просто удивить, а даже обидеть. Она вспомнила случай, когда на 35-летие сестре подарили корзину с хозяйственными товарами – губками для мытья посуды, средством для уборки и туалетной бумагой.

Пример подарочной корзины с моющими средствами. Фото: Телеграф

По мнению Натальи Адаменко, такой набор может выглядеть как скрытый намек на то, что человек плохо ведет хозяйство. Даже если даритель не имел такого умысла, подобный подарок может восприняться неприятно.

Специалист подчеркнула, что при выборе подарка следует учитывать не только возраст и дату, но и личность человека. Ведь главное в юбилейном презенте – не цена, а внимание, забота и желание оставить приятное воспоминание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда Яблочный Спас и что категорически запрещено делать в праздник.