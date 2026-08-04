Пенсионер из Козина или "кошелек" экс-генерала? Как 81-летний человек стал владельцем VIP-активов на сотни миллионов

У семьи люстрированного налоговика нашли имение возле воды и бизнес-активы

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Роскошная усадьба общей площадью более 1000 кв. метров на пяти земельных участках в Козине и миллионные уставные капиталы фирм — такой элитный "пакет" в свой 81 год тащит на себе украинский пенсионер Анатолий Атаманюк. Совпадение или нет, но этот пожилой бизнесмен, похоже, является родным отцом люстрированного генерал-майора налоговой милиции времен Януковича и ярого сторонника Лукашенко Юрия Атаманюка.

"Телеграф" продолжает цикл публикаций об интересных "козинских пенсионерах" — уникальной касте людей преклонного возраста, на которых оформлены VIP-активы в самом дорогом поселке под Киевом, и о тех, кто за ними на самом деле может стоять.

Рай для "элиты"

Каких только владельцев роскошного жилья ни встретишь в Козине! Рядом с дворцом в стиле Белого дома Петра Порошенко здесь растут особняки семьи скандального разведчика Сергея Семочко . Именно в этом поселке НАБУ раскручивает дело о легализации сотен миллионов в коттеджном городке "Династия" , и именно здесь нашли особняк ликвидированного предателя Ильи Кивы .

Журналистские расследования также доказывают, что Козин стал излюбленным прибежищем для пенсионеров всех мастей. Недавно "Телеграф" уже разбирал подобный кейс, показывая, как капитализм под красным флагом строил 72-летний экс-нардеп от КПУ Юрий Гайдаев .

И вот свежая история: у 81-летнего и никому ранее не известного пенсионера Анатолия Атаманюка вдруг обнаружилась недвижимость, расположенная в элитном поселке сразу на пяти участках.

Недвижимость в Козине

Выдержки из Государственного реестра вещных прав показывают, что пожилой бизнесмен развернул в товариществе индивидуальных застройщиков "Обрий-К" по улице Лесной настоящий строительный плацдарм. Имущественный комплекс оформлялся в несколько этапов: сначала 1 сентября 2020 года Анатолий Атаманюк по договору купли-продажи приобрел гигантский жилой дом площадью 721,3 кв. м.

1 сентября 2020 года Анатолий Атаманюк приобрел дом площадью 721,3 кв. м. Скриншот реестра

Уже через месяц, в октябре 2020 года, через договора мены на него записали соседнюю территорию. Там зарегистрировано еще два объекта: дом площадью 285 кв. м с собственным бассейном, хозяйственным блоком и погребом, а также дом на 121,7 кв. м.

В октябре 2020 года Атаманюк-старший стал владельцем дома на 285 кв. м. Скриншот реестра

... И еще одного дома, на 121,7 кв. м. Скриншот реестра

Детализированные спутниковые снимки показывают, что территория этого объединенного VIP-имения прилегает вплотную к реке Козинка. Ландшафтная инфраструктура заходит непосредственно в воду и, похоже, полностью перекрывает доступ к берегу (привет, Водный Кодекс). Более того, на снимках заметно, что у нашего пенсионера есть даже частный причал.

Имение Атаманюка в Козине

Столичные "квадраты" и миллионные активы

Однако Козином аппетиты 81-летнего рантье не ограничиваются. В реестрах за ним числятся солидные активы коммерческой недвижимости непосредственно в столице. Большинство объектов сосредоточено в Голосеевском и Соломенском районах Киева. В частности, пенсионер владеет двумя нежилыми помещениями по улице Михаила Максимовича, а также комплексом помещений (в общей сложности около 1000 кв. м) на улице Григория Гуляницкого (бывшая Московская).

Параллельно пожилой человек сконцентрировал в своих руках бизнес, масштабы которого поражают. Официальные данные Опендатабот и YouControl фиксируют ряд компаний, где Атаманюк-старший выступает непосредственным владельцем и бенефициаром.

Наибольший актив в его портфеле — ООО "Арсенальная Груп" с уставным капиталом 105,5 млн грн. Следующий — ООО "Позняки Груп" с капиталом 32,5 млн грн. Последняя компания генерирует стабильные финансовые показатели: ее годовая выручка за последние годы держится в пределах 35-43 млн грн. Также пенсионер контролирует мажоритарный пакет (62%) в инвестиционном фонде "ЗУРИ" (капитал 256 млн грн) и является единственным учредителем ООО "Народный универмаг" .

Тень люстрированного фискала

Объяснение столь внезапной финансовой успешности 81-летнего пенсионера, похоже, кроется в биографии его сына. По данным редакции, Анатолий Атаманюк является отцом Юрия Атаманюка — генерал-майора налоговой милиции и экс-замглавы.

Юрий Атаманюк

Сын более 20 лет строил карьеру исключительно на государственной службе в фискальных органах эпохи Виктора Януковича. В 2015 году его зацепила волна очищения власти, и чиновника жестко люстрировали, — с запретом занимать государственные должности на 10 лет.

Однако за годы службы "на одну зарплату" семья налоговика успела обрасти не только козинскими хоромами. Ранее журналисты проекта Bihus.info выяснили , что Юрий Атаманюк умудрился построить дворец площадью 600 квадратных метров в Романкове — еще одном элитном поселке под Киевом. Кстати, в Романкове, похоже, завелось целое "налоговое гнездо" — в свое время журналисты-расследователи писали , что в этом селе целый коттеджный городок "Солнечная долина" оформил на себя еще один чиновник времен Януковича — начальник налоговой милиции Андрей Головач.

Имение Атаманюка в Романкове

После люстрации Атаманюк попытался конвертировать свой налоговый опыт в политическое влияние. В 2019 году он даже штурмовал Верховную Раду, но безуспешно. Впоследствии отставной генерал нашел себя во главе Ассоциации налогоплательщиков (АНПУ). Управляя этой структурой, бывший топ-фискал начал активно позиционировать себя как "главного защитника бизнеса" и борца против давления силовых органов.

Параллельно он стал регулярным гостем пророссийского телевизионного пула Виктора Медведчука, посещая эфиры заблокированных ныне каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK, где, по данным "ДетекторМедиа", преимущественно транслировал пророссийские нарративы. В частности, выступая в качестве эксперта АНПУ, генерал отметился публичным отбеливанием белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Эфиры Юрия Атаманюка. Скриншот

"Я считаю, что Лукашенко, один, — лучше, чем все наши шесть президентов вместе взятые", — прямо заявлял Юрий Атаманюк во время эфиров.

С началом полномасштабного вторжения РФ в семье ярого сторонника диктатуры, похоже, началась паника. В СМИ активно циркулировала информация, что люстрированный фискал пытался срочно эвакуировать за границу через Польшу не только родственников, но и мешки незадекларированных наличных — речь шла о сумме около 3 млн долларов.

Сегодня, потеряв большие телеэфиры и серьезные политические площадки, бывший топ-налоговик вынужден довольствоваться более скромными трибунами. Он пытается вести собственный Telegram-канал, аудитория которого едва насчитывает несколько сот подписчиков. Кроме того, Юрий Атаманюк периодически появляется с публикациями на маргинальных сайтах, где продолжает активно критиковать действующие украинские власти. Похоже, отсутствие реальных властных полномочий заставляет его использовать любые информационные щели, чтобы напоминать о себе.

Кроме того, Юрий Атаманюк развивает и собственный бизнес, формально записанный уже не на отца, а непосредственно на него. Он является единоличным владельцем и бенефициаром ООО "Транзит-23", ООО КВФ "Козак", ООО "Ленд-Кепитал" и ООО "Мебель консалт".

История 81-летнего Анатолия Атаманюка и его сына — это классический образец того, как в Украине работают "семейные трасты" бывших чиновников. Пока рядовые украинцы пытаются выжить в сложные времена, пожилые люди, никогда раньше не светившиеся в крупном бизнесе, внезапно становятся успешными девелоперами, рантье и владельцами гигантских закрытых поместий с признаками нарушения закона на берегах рек.

В случае с семьей Атаманюков за спиной отца-пенсионера отчетливо просматривается тень люстрированного сына-генерала. Официально возглавляя Ассоциацию налогоплательщиков Украины и декларируя защиту бизнеса, Юрий Атаманюк, похоже, отлично защитил собственные семейные интересы — расставив нужные флажки в реестрах недвижимости как на отца, так и на себя лично.

"Телеграф" продолжает отслеживать активы "козинских пенсионеров" и призывает правоохранительные органы обратить внимание на источники происхождения миллионов, которые материализовались в домах и фирмах семьи бывшего топ-фискала времен Януковича. Не переключайтесь.