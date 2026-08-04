Пенсионер из Козина или "кошелек" экс-генерала? Как 81-летний человек стал владельцем VIP-активов на сотни миллионов
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У семьи люстрированного налоговика нашли имение возле воды и бизнес-активы
Роскошная усадьба общей площадью более 1000 кв. метров на пяти земельных участках в Козине и миллионные уставные капиталы фирм — такой элитный "пакет" в свой 81 год тащит на себе украинский пенсионер Анатолий Атаманюк. Совпадение или нет, но этот пожилой бизнесмен, похоже, является родным отцом люстрированного генерал-майора налоговой милиции времен Януковича и ярого сторонника Лукашенко Юрия Атаманюка.
"Телеграф" продолжает цикл публикаций об интересных "козинских пенсионерах" — уникальной касте людей преклонного возраста, на которых оформлены VIP-активы в самом дорогом поселке под Киевом, и о тех, кто за ними на самом деле может стоять.
Рай для "элиты"
Каких только владельцев роскошного жилья ни встретишь в Козине! Рядом с дворцом в стиле Белого дома Петра Порошенко здесь растут особняки семьи скандального разведчика Сергея Семочко. Именно в этом поселке НАБУ раскручивает дело о легализации сотен миллионов в коттеджном городке "Династия", и именно здесь нашли особняк ликвидированного предателя Ильи Кивы.
Журналистские расследования также доказывают, что Козин стал излюбленным прибежищем для пенсионеров всех мастей. Недавно "Телеграф" уже разбирал подобный кейс, показывая, как капитализм под красным флагом строил 72-летний экс-нардеп от КПУ Юрий Гайдаев.
И вот свежая история: у 81-летнего и никому ранее не известного пенсионера Анатолия Атаманюка вдруг обнаружилась недвижимость, расположенная в элитном поселке сразу на пяти участках.
Выдержки из Государственного реестра вещных прав показывают, что пожилой бизнесмен развернул в товариществе индивидуальных застройщиков "Обрий-К" по улице Лесной настоящий строительный плацдарм. Имущественный комплекс оформлялся в несколько этапов: сначала 1 сентября 2020 года Анатолий Атаманюк по договору купли-продажи приобрел гигантский жилой дом площадью 721,3 кв. м.
Уже через месяц, в октябре 2020 года, через договора мены на него записали соседнюю территорию. Там зарегистрировано еще два объекта: дом площадью 285 кв. м с собственным бассейном, хозяйственным блоком и погребом, а также дом на 121,7 кв. м.
Детализированные спутниковые снимки показывают, что территория этого объединенного VIP-имения прилегает вплотную к реке Козинка. Ландшафтная инфраструктура заходит непосредственно в воду и, похоже, полностью перекрывает доступ к берегу (привет, Водный Кодекс). Более того, на снимках заметно, что у нашего пенсионера есть даже частный причал.
Столичные "квадраты" и миллионные активы
Однако Козином аппетиты 81-летнего рантье не ограничиваются. В реестрах за ним числятся солидные активы коммерческой недвижимости непосредственно в столице. Большинство объектов сосредоточено в Голосеевском и Соломенском районах Киева. В частности, пенсионер владеет двумя нежилыми помещениями по улице Михаила Максимовича, а также комплексом помещений (в общей сложности около 1000 кв. м) на улице Григория Гуляницкого (бывшая Московская).
Параллельно пожилой человек сконцентрировал в своих руках бизнес, масштабы которого поражают. Официальные данные Опендатабот и YouControl фиксируют ряд компаний, где Атаманюк-старший выступает непосредственным владельцем и бенефициаром.
Наибольший актив в его портфеле — ООО "Арсенальная Груп" с уставным капиталом 105,5 млн грн. Следующий — ООО "Позняки Груп" с капиталом 32,5 млн грн. Последняя компания генерирует стабильные финансовые показатели: ее годовая выручка за последние годы держится в пределах 35-43 млн грн. Также пенсионер контролирует мажоритарный пакет (62%) в инвестиционном фонде "ЗУРИ" (капитал 256 млн грн) и является единственным учредителем ООО "Народный универмаг".
Тень люстрированного фискала
Объяснение столь внезапной финансовой успешности 81-летнего пенсионера, похоже, кроется в биографии его сына. По данным редакции, Анатолий Атаманюк является отцом Юрия Атаманюка — генерал-майора налоговой милиции и экс-замглавы.
Сын более 20 лет строил карьеру исключительно на государственной службе в фискальных органах эпохи Виктора Януковича. В 2015 году его зацепила волна очищения власти, и чиновника жестко люстрировали, — с запретом занимать государственные должности на 10 лет.
Однако за годы службы "на одну зарплату" семья налоговика успела обрасти не только козинскими хоромами. Ранее журналисты проекта Bihus.info выяснили, что Юрий Атаманюк умудрился построить дворец площадью 600 квадратных метров в Романкове — еще одном элитном поселке под Киевом. Кстати, в Романкове, похоже, завелось целое "налоговое гнездо" — в свое время журналисты-расследователи писали, что в этом селе целый коттеджный городок "Солнечная долина" оформил на себя еще один чиновник времен Януковича — начальник налоговой милиции Андрей Головач.
После люстрации Атаманюк попытался конвертировать свой налоговый опыт в политическое влияние. В 2019 году он даже штурмовал Верховную Раду, но безуспешно. Впоследствии отставной генерал нашел себя во главе Ассоциации налогоплательщиков (АНПУ). Управляя этой структурой, бывший топ-фискал начал активно позиционировать себя как "главного защитника бизнеса" и борца против давления силовых органов.
Параллельно он стал регулярным гостем пророссийского телевизионного пула Виктора Медведчука, посещая эфиры заблокированных ныне каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK, где, по данным "ДетекторМедиа", преимущественно транслировал пророссийские нарративы. В частности, выступая в качестве эксперта АНПУ, генерал отметился публичным отбеливанием белорусского диктатора Александра Лукашенко.
"Я считаю, что Лукашенко, один, — лучше, чем все наши шесть президентов вместе взятые", — прямо заявлял Юрий Атаманюк во время эфиров.
С началом полномасштабного вторжения РФ в семье ярого сторонника диктатуры, похоже, началась паника. В СМИ активно циркулировала информация, что люстрированный фискал пытался срочно эвакуировать за границу через Польшу не только родственников, но и мешки незадекларированных наличных — речь шла о сумме около 3 млн долларов.
Сегодня, потеряв большие телеэфиры и серьезные политические площадки, бывший топ-налоговик вынужден довольствоваться более скромными трибунами. Он пытается вести собственный Telegram-канал, аудитория которого едва насчитывает несколько сот подписчиков. Кроме того, Юрий Атаманюк периодически появляется с публикациями на маргинальных сайтах, где продолжает активно критиковать действующие украинские власти. Похоже, отсутствие реальных властных полномочий заставляет его использовать любые информационные щели, чтобы напоминать о себе.
Кроме того, Юрий Атаманюк развивает и собственный бизнес, формально записанный уже не на отца, а непосредственно на него. Он является единоличным владельцем и бенефициаром ООО "Транзит-23", ООО КВФ "Козак", ООО "Ленд-Кепитал" и ООО "Мебель консалт".
История 81-летнего Анатолия Атаманюка и его сына — это классический образец того, как в Украине работают "семейные трасты" бывших чиновников. Пока рядовые украинцы пытаются выжить в сложные времена, пожилые люди, никогда раньше не светившиеся в крупном бизнесе, внезапно становятся успешными девелоперами, рантье и владельцами гигантских закрытых поместий с признаками нарушения закона на берегах рек.
В случае с семьей Атаманюков за спиной отца-пенсионера отчетливо просматривается тень люстрированного сына-генерала. Официально возглавляя Ассоциацию налогоплательщиков Украины и декларируя защиту бизнеса, Юрий Атаманюк, похоже, отлично защитил собственные семейные интересы — расставив нужные флажки в реестрах недвижимости как на отца, так и на себя лично.
"Телеграф" продолжает отслеживать активы "козинских пенсионеров" и призывает правоохранительные органы обратить внимание на источники происхождения миллионов, которые материализовались в домах и фирмах семьи бывшего топ-фискала времен Януковича. Не переключайтесь.