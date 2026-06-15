Не Patriot: что на самом деле ударило по Лавре в Киеве (фото обломков)

Следователи показали маркировку производителя

Служба безопасности Украины опровергла обвинения России и показала обломки дрона, которым враг ударил по Успенскому собору Киево-Печерской лавры. До этого Минобороны страны-оккупанта заявляло, что якобы причиной пожара стала некачественная ракета к ЗРК Patriot.

Атаковала Россия лавру дроном "Герань-2", о чем свидетельствуют обломки, найденные на месте попадания. Сотрудники СБУ обнаружили фрагменты корпуса и двигателя, попавшие в Стефановский придел собора.

"При осмотре обломков вражеского беспилотника установлено, что отдельные его комплектующие изготовлены на территории РФ в особой экономической зоне Алабуга. Об этом свидетельствуют соответствующие маркировки, обнаруженные на фрагментах российского дрона", — говорится в сообщении.

Маркировка производителя дрона, ударившего по лавре/ СБУ

В СБУ также сообщили, что монастырский комплекс атаковали в 1:50 ночи. Как следствие – повреждены перекрытия крыши, купола, стены, остекление собора.

Двигатель российского дрона, попавшего в лавру/ СБУ

Фрагменты российского дрона, попавшего в лавру/ СБУ

Погибших и раненых в результате этого удара нет. Часть соседних зданий в Печерском районе повреждена из-за взрывной волны. В то же время в столице в целом количество погибших и пострадавших оценивается в несколько человек.

Следователи СБУ возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что лавра была камнем преткновения в религиозном смысле — долгое время ее арендовала Украинская православная церковь, известная также как УПЦ МП, хотя принадлежность к московскому патриархату они отрицают. Официально это религиозное общество еще не отреагировало, однако "Телеграф" получил оценку спикера УПЦ удара по лавре.

Заметим, с 2023 аренду разорвали и в верхнем храме службы проводила ПЦУ. Однако часть монахов УПЦ продолжала жить на территории лавры и использовать часть храма для своих богослужений. В пострадавшем Успенском соборе также были и физические последствия деятельности УПЦ, в частности религиозная картина с тремя имитирующими икону митрополитами.