Укр

Старше 50 лет и с особым нюансом воевать не будут? Кого предлагают оставить в тылу

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Есть перечень болезней, которые влекут за собой ограничения в службе Новость обновлена 04 августа 2026, 11:15
Есть перечень болезней, которые влекут за собой ограничения в службе. Фото armyinform com ua

Инициатива касается военных определенной категории

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Военных, старше 50 лет и с существенными недостатками здоровья, предлагают демобилизовать. Соответствующая петиция зарегистрирована на официальном портале Кабинета министров. Автор предлагает провести увольнение со службы и вообще снять с учета мужчин старшего возраста, имеющих три и более статей расписания болезней, которые и так позволяют служить только в ограниченном количестве частей.

Речь идет о тех, чей статус определен как "Пригодный к службе в частях обеспечения (ТЦК и СП, учебные центры, медицинские подразделения, связь, логистика, охрана)". Как сообщает "Телеграф", автор петиции Павел Донец подчеркивает: "Такие люди не обладают достаточным здоровьем, чтобы нести службу даже в вышеуказанных частях, но еще могут работать, выполняя посильную работу в гражданской жизни, где сейчас большой спрос на рабочих, платя налоги и таким образом помогая государству".

Петицию подали 3 августа. Есть 91 день, чтобы набрать нужные для рассмотрения Кабмином 25 тысяч подписей.

Скриншот петиции о демобилизации больных мужчин 50 плюс с сайта Кабинета министров
Скриншот петиции с сайта Кабинета министров

Мужчин, старше 50 лет, которые по решению ВЛК имеют три и более подтвержденных диагноза (статей разложения болезней), автор называет финансовым бременем в армии без возможности приносить пользу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кабмину уже предлагали ввести поэтапную демобилизацию мужчин старше 55 лет и снизить предельный возраст мобилизации до 55 лет. Обе петиции пока не набрали голосов.

Теги:
#Кабинет министров #Петиция #Демобилизация