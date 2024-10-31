Испытывает демографический коллапс: Маск предлагал свою сперму друзьям и знакомым

Сейчас он строит "необычное семейное имение" в штате Техас

Миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обеспокоен вероятным снижением рождаемости в мире. Он предлагал свою сперму друзьям и знакомым.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, бизнесмен, в частности, предлагал сперму одной паре, у которой возникли проблемы с зачатием ребенка.

Это произошло в 2023 году в доме одного известного руководителя из Кремниевой долины. До этого Маск встречался с этой парой всего несколько раз. Свидетели разговора вспомнили, что во время ужина супруги вспомнили о проблеме с зачатием, и бизнесмен сказал, что "рад помочь".

Что интересно, В 2022 году Маск сделал похожее предложение адвокату Николь Шанаган. У нее уже есть дочь от соучредителя Google Сергея Брина.

Маск считает, что в мире фиксируют глобальный демографический коллапс, который уничтожит человечество. В своей соцсети X он призывает подписчиков рожать больше детей. Однако, как отметило издание со ссылкой на демографов, "апокалиптический прогноз" бизнесмена по этому вопросу маловероятен.

По данным издания, сейчас он строит "необычное семейное поместье" в штате Техас. В последние месяцы он рассказывал близким, что хочет, чтобы на территории этого имения в трех соседних домах жили его дети (их не менее 11) и три их матери.

Журналисты пишут, что Маск – сторонник экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Почти все дети родились с помощью этого метода.

Известно, что в один из домов на территории имения уже переехала Шивон Зилис, исполнительная директор компании Neuralink, принадлежащая Маске, с тремя их детьми. Кроме того, у Маски есть дети от канадской писательницы Джастин Маск.

Издание резюмировало, что пока неясно, какие члены семьи согласятся жить на территории имения Маска. У него напряженные отношения не только с Граймсом, но и с некоторыми старшими детьми, например с дочерью-трансгендером Вивиан.

Ранее Телеграф писал, что американский миллиардер Илон Маск регулярно общается с президентом РФ Владимиром Путиным еще с 2022 года и не только по вопросам бизнеса. Однако в Кремле это отрицают.