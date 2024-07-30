Сперму Дурова превратили в криптовалюту после его громкого заявления

Криптобиржа отреагировала молниеносно

После того как владелец мессенджера Telegram Павел Дуров шокировал новостью, что у него более 100 биологических детей через донорство спермы, на криптобиржах сразу же начали зарабатывать на его сперме. Там запустили мемкоин "сперма Дурова".

Ее продают за криптовалюту Degen (DEGEN). Мемкоин — это криптовалюта, которая началась с интернет-шуток и трансформировалась в финансовые инструменты с миллиардными оборотами. Ценность мемкоина тесно связана с популярностью самого мема. Чем активнее мем циркулирует в сети, тем больше внимания он привлекает, что способствует росту спроса на соответствующую криптовалюту.

Новость о том, что у Дурова более сотни биологических детей, активно распространяется по сети. Поэтому есть все шансы, что ценность мемкоина "сперма Дурова" будет расти.

Напомним, владелец Telegram заявил, что стал одним из доноров программы ЭКО, которая позволяет делать женщинам искусственное оплодотворение. По его словам, на сегодняшний день его "материал" помог стать родителями более ста парам в 12 странах мира, а одна из клиник до сих пор хранит его образцы.

Как сообщал "Телеграф", в конце мая в Японии умерла собака породы сиба-ину по прозвищу Кабосу, персонаж популярного интернет-мема Doge. Она также была символом криптовалюты Dogecoin, которую активно продвигал Илон Маск.