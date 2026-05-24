В Украине продают замороженную сперму: чем интересно необычное объявление

Хотя лот может показаться нестандартным, но объяснение оказалось проще, чем кажется

В Черкасах выставили на продажу замороженную спермопродукцию быков-производителей. Сейчас это вполне обычная практика современного животноводства.

Соответствующее объявление было опубликовано на популярной платформе OLХ. Автор указывает, что речь идет о биоматериале быков Гольштинской, Симентальской, Монбельярдской, Швицкой, Абердинской и других пород.

Указанная цена — 45 гривен. Однако в объявлении также отмечено, что стоимость продукта договорная. Обычно измеряется не "литрами" или "граммами", а пайетами или дозами для осеменения.

Пайета — это небольшая пластиковая трубка-соломинка, в которой хранится замороженный биоматериал. Одной такой пайеты хватает для одной процедуры осеменения.

Зачастую одна доза материала обычных быков обходится в 5-20 долларов, но если это хорошие племенные линии, то стоимость варьируется от 30 до 100 долларов.

Для чего замораживают сперму быков.

На картинку объявления автор поставил фото сосуда с жидким азотом. В них на самом деле хранят генетический материал племенных быков. Спермопродукция проходит контроль качества, затем ее смешивают с защитным раствором и замораживают в жидком азоте (примерно −196 °C). Именно такой подход дает возможность полностью сохранить биоматериал до момента его использования.

