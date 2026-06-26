15% украинцев считают себя азартными людьми – исследование

Только 2% опрошенных играли в азартные игры за последний месяц

Министерство цифровой трансформации Украины обнародовало результаты первого этапа масштабного исследования влияния азартных игр на общество.

Проект реализовал Центр ответственной игры при поддержке Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса.

Первый этап исследования охватил общенациональный опрос населения насчет отношения к азартным играм, их влиянию на общество, опыту участия в игре и восприятию государственной политики в этой сфере.

Общественное восприятие азартных игр

Главный вывод исследования: негативное влияние азартных игр в Украине не массовое. Большинство респондентов (83%) отметили, что не сталкивались с влиянием азартных игр

84% украинцев не считают себя азартными людьми, в то время как только 15% относят себя к таковым. Кроме того, каждый третий опрошенный отметил, что не знает ни одного человека, который бы играл в азартные игры.

В то же время, собственный опыт участия в азартных играх имеет относительно небольшая часть населения. За последний год играли 5% респондентов, а за последний месяц — 2%.

По мнению украинцев, главным фактором, побуждающим людей к участию в азартных играх, является стремление выиграть деньги (70%). Вторым по значимости фактором является азарт и эмоции (41%). Желание развлечься, отвлечься от проблем, влияние рекламы или окружения играют гораздо меньшую роль — каждый из этих факторов назвали около 15–17% опрошенных.

В то же время, для большинства знакомство с азартными играми не стало длительным: 83% респондентов сообщили, что прекратили играть. Чаще всего это объясняли потерей интереса (65%), реже — чрезмерными издержками или нехваткой свободных средств (23%) и беспокойством из-за формирования зависимости (10%).

Игроки лучше знают о механизмах защиты

Собранные данные демонстрируют, что наиболее осведомленными об инструментах ответственной игры и других способах защиты от игровой зависимости являются именно люди, имеющие опыт участия в азартных играх.

Среди игравших в течение последнего месяца 71% знают о праве получить статистику собственной игры, 67% — о принципах ответственной игры, 60% — о возможности установления временных и финансовых лимитов, а 51% — о реестре лиц, которым ограничен доступ к азартным играм.

Украинцы ожидают активную роль государства

Украинцы ожидают от государства более активных действий в области регулирования азартных игр. Кроме ограничения рекламы, среди приоритетов респонденты назвали ужесточение контроля за соблюдением правил онлайн-казино (29%), борьбу с нелегальными азартными играми (27%), контроль за соблюдением возрастных ограничений (19%) и проведение информационно-просветительских кампаний о рисках азартных игр (15).

Особое внимание украинцы уделяют важности борьбы с нелегальным рынком. В частности, 78% респондентов убеждены, что нелегальные казино наносят прямой ущерб экономике страны.

В общей сложности 74% граждан поддерживают усиление мер по защите людей от игровой зависимости, а 67% выступают за жесткое государственное регулирование сферы азартных игр.

Следовательно, общественный запрос сегодня заключается в создании контролируемого, прозрачного и безопасного рынка, где государство активно противодействует теневому сегменту и защищает граждан от потенциальных рисков.

Исследование станет основой для дальнейших решений

Представленные результаты являются первым этапом масштабного исследования влияния азартных игр на общество. В дальнейшем планируется обнародование новых данных, позволяющих детальнее проанализировать поведение игроков, уровень рисков и эффективность инструментов ответственной игры именно для игроков.

Как проводилось исследование

На первом этапе исследования приняли участие 3164 респондента в возрасте от 18 лет. Среди них – 415 представителей молодежи, 409 внутренне перемещенных лиц и 404 военных.

Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания. Погрешность не превышает 2%.

В исследовании также участвовали военные с передовой, представители тыловых подразделений и демобилизованные лица.