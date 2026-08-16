Крупнейший склад Wildberries в России охватило пламя после удара дронов: где еще пылает (видео)

Если постараться, россияне могут наблюдать за двумя пожарами одновременно – оба под Москвой

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В России сразу несколько складов вспыхнули после прилетов дронов. Один из них – самый большой хаб Wildberries в России.

По данным OSINTеров, пылает склад в Подольске, в селе Коледино. Как утверждает ASTRA – самый большой склад Wildberries. Его площадь превышает 200 тысяч квадратных метров.

Столб дыма от масштабного пожара виден в десятках километров, огонь также стоит стеной.

Пожар на Wildberries в Подмосковье/ Фото: Supernova+

Столб дыма виден издалека/ Фото: Supernova+

Заметим – это уже не первый пожар в Коледино, раньше здесь были прилеты и сгорел логистический комплекс.

Также вспыхнул пожар на складе Wildberries в Домодедово – сообщают мониторинговые каналы. Предварительно горит производственно-логистический комплекс "МЛП Северное Домодедово" — это один из крупнейших мультимодальных складских центров класса "А" в России, общая площадь которого составляет около 540 000 кв. м.

На панорамных кадрах видно, что оба пожара находятся недалеко друг от друга и часть россиян может видеть их одновременно.

Ранее "Телеграф" публиковал карту, где уже были удары по российской логистике "Вайлдбериз", а где еще есть большие склады компании.