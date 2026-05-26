Как отключить подписку на "Киевстар ТБ" после боя Усика (инструкция)

Многие украинцы, подключившие "Киевстар ТБ" для того, чтобы 23 мая посмотреть бой украинского боксера Александра Усика и нидерландского кикбоксера Рико Верхувена, хотят отключить телевидение от "Киевстар". Однако сделать это не так-то легко, в сети опубликовали инструкцию, как отключить "Киевстар ТБ".

Об этом в соцсети Threads рассказал директор по продукту MEGOGO Егор Яроцкий. "Кнопка" отключения "Киевстар ТБ" доступна только после авторизации на сайте "Киевстар", из приложения это сделать не получится.

После авторизации перейдите в меню премиум HD. Далее – листать вниз, где будет "как отключить пакет" и действовать по инструкции.

Как отключить Киевстар ТБ, инструкция

Что будет если не отключить "Киевстар ТБ"

Многие подключили его только ради одного вечера, когда сражался Усик. Если не отключить подписку на "Киевстар ТБ", даже если не пользоваться им, будут взиматься средства согласно вашему пакету. В результате деньги будут списываться ежемесячно.

Напомним, ранее абонент "Киевстар" жаловался, что не может отключить услугу "Киевстар ТБ Легкий старт", которая ему не понравилась. Что ответил оператор.