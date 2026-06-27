Подростки устроили опасный аттракцион на горной реке (видео)

Парни решили экстремально развлечься на известной туристической локации

В Яремче Ивано-Франковской области подростки устроили рискованные развлечения. Они прыгают с 20-метрового моста в реку Прут.

Видео опасных прыжков опубликовал Telegram-канал "Ивано-Франковск 24/7". На это страшно даже смотреть — на глазах ровесников и под их одобрительные возгласы подросток прыгает в бурную реку. Рядом скала.

На кадрах видно, что он, к счастью, цел – показался из воды и поплыл к берегу. Однако это очень опасное развлечение, которое, к тому же, судя по кадрам, происходит на глазах взрослых.

Отметим, в Киеве подобное развлечение закончилось трагически. Парень прыгнул с Венецианского моста в гидропарке и утонул. Его тело обнаружили только через несколько дней на берегу.

По данным ГСЧС, на прошлой неделе на водоемах Украины погибли 14 человек, в том числе один ребенок. С начала июня (по состоянию на 21 июня) произошло уже 64 таких трагедии — вода унесла жизни 53 украинцев, среди которых 9 детей. В Киеве на озере Верхнее Выгуровское во время купания нырнул и не выплыл на поверхность воды подросток 2011 года.

Как сообщал "Телеграф", 6 июня в Черновицкой области обрушился мост, когда там находилось более 30 детей. В результате есть пострадавшие.