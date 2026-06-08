Подростку в "АТБ" не продали энергетик: юристы ответили, законно ли это

Покупателю посоветовали, что нужно делать

Купить энергетик в Украине могут несовершеннолетние. Однако в "АТБ" его могут не продать, ссылаясь на вымышленные законодательные запреты. Именно в такую ситуацию попал покупатель, обратившийся за советом к правоведам после неудачного похода в супермаркет.

Об этом он написал на платформе "Юристи.юа". По словам молодого человека, кассиры сети "АТБ" отказали ему в продаже безалкогольного энергетического напитка, утверждая, что в Украине якобы принят новый закон, запрещающий продажу таких товаров лицам до 18 лет.

Что говорят юристы

Специалисты единогласно подтвердили, что отказ в продаже энергетиков несовершеннолетним незаконный. Юрист Владислав Дерий отметил, что законопроект №5822, который должен был ввести такой запрет, до сих пор не принят Верховной Радой.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что пока документ не подписан Президентом и не опубликован, торговые сети не имеют права ограничивать продажу напитка по возрастному цензу.

Ли ограничена продажа энергетиков в Украине

На сегодняшний день в Украине не существует общенационального запрета на продажу безалкогольных энергетических напитков подросткам. Любые ссылки кассиров на новые законы или внутренние распоряжения супермаркета противоречат действующему законодательству и праву на публичный договор купли-продажи.

Если в магазине отказывают в продаже такого товара, покупателям советуют писать жалобу администратору и сообщать о нарушении прав потребителя Госпродпотребслужбе.

Ранее "Телеграф" писал, как в "АТБ" могут наказать за кражу товара.