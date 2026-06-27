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Підлітки влаштували небезпечний атракціон на гірській річці (відео)

Автор
Олена Руденко
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Цього разу все закінчилося добре
Цього разу все закінчилося добре. Фото Колаж "Телеграф"

Хлопці вирішили екстремально розважитися на відомій туристичній локації

В місті Яремче Івано-Франківської області підлітки влаштували ризиковані розваги. Вони стрибають з 20-метрового мосту в річку Прут.

Відео небезпечних стрибків опублікував Telegram-канал "Івано-Франківськ 24/7". На це страшно навіть дивитися — на очах у ровесників та під їхні схвальні вигуки підліток стрибає у бурхливу річку. Поруч — скала.

На кадрах видно, що він, на щастя, цілий — показався з води та поплив до берега. Однак це дуже небезпечна забава, яка, до того ж, судячи з кадрів, відбувається на очах дорослих.

Зазначимо, у Києві подібна розвага закінчилася трагічно. Хлопець стрибнув з Венеційського мосту в гідропарку і потонув. Його тіло знайшли тільки через кілька днів на березі.

За даними ДСНС, минулого тижня на водоймах України загинуло 14 людей, зокрема одна дитина. З початку червня (станом на 21 червня) сталося вже 64 такі трагедії — вода забрала життя 53 українців, серед яких 9 дітей. У Києві на озері Верхнє Вигурівське під час купання пірнув і не виплив на поверхню води підліток 2011 року народження.

Як повідомляв "Телеграф", 6 червня у Чернівецькій області обвалився міст, коли там перебувало понад 30 дітей. Унаслідок цього є постраждалі.

Теги:
#Підлітки #Стрибки #Річка #Яремче #Міст