Школьник сможет, а они нет: люди, рожденные в 50-60-х годах, не справятся с этими задачами

То, что является повседневностью для подростков, превращается в настоящий вызов для людей, выросших в другую эпоху

Современная молодежь с детства растет в мире интернета, смартфонов и социальных сетей. Именно поэтому большинством цифровых навыков они овладевают почти интуитивно, тогда как люди, рожденные в 50-60-х годах прошлого столетия, только пытаются приспособиться к новым реалиям.

Эксперты выделили три привычных для молодых вещи, которые тяжело даются представителям старшего поколения, пишет YourTango.

Распознавание фейков

В соцсетях ежеминутно появляется столько разнообразного контента, что бэби-бумерам может быть трудно соблюдать информационную гигиену. Кроме того, из-за стремительного развития искусственного интеллекта, фейки в сети становятся все более реалистичными.

Это усложняет для пожилых людей распознавание информации, не имеющей ничего общего с реальностью. В результате все это приводит к тому, что гораздо больше пенсионеров становится жертвами мошенничества и информационных манипуляций в Интернете.

Превращение хобби в деньги

Благодаря социальным сетям многие представители нового поколения смогли превратить свои хобби в деньги. Например, используя свои таланты, чтобы открыть небольшой онлайн-магазин, или предоставлять услуги, ища клиентов в сети.

Пенсионеры психологически не воспринимают такой вид заработка, как полноценную работу. Это связано с тем, что во времена их молодости серьезной считалась лишь работа по образованию, в офлайн-режиме, на полный рабочий день.

Использование приложений для упрощения жизни

Пока подростки вызывают такси через Uklon, заказывают продукты с доставкой и бронируют билеты на поезд в приложениях на смартфоне, пенсионеры доверяют только себе. Как бы долго и хлопотно это ни было, представители старшего поколения всегда выберут общение по телефону или даже визит в учреждение для решения проблемы.

Это связано не только с недоверием к новым технологиям, но и слишком сложным для них интерфейсом приложений.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему на самом деле молчат пенсионеры, рожденные в 50-70-х.