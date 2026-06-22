Бойцы ВСУ массово снимают свои портреты с Аллеи Славы. В чем дело

Происходит это во время церемоний

В Украине военные все чаще снимают свои портреты с Аллеи Слава. Дело в том, что их фото не должно находиться на мемориале.

"Телеграф" рассказал, в чем главная причина. Заметим, что в большинстве городов на Аллее Славы есть мемориал не только погибшим, но и пропавшим без вести и тем, кто в плену.

Именно возвращенные в Украину военнопленные снимают свои портреты с Аллеи Славы. Ведь они уже дома и их семья наконец-то получила самую ожидаемую весть.

Как рассказал Андрей Карпиец, передает "Суспільне", в основном военнопленные об обмене узнают уже на границе, когда видят автобусы и скорые. До этого их молча грузят в транспорт и не сообщают, куда везут.

На видео показано, что снятие фото с Аллеи Слава — торжественное событие, на которое собираются все неравнодушные местные. И нет разницы сколько военный пробыл в плену, если он, наконец, дома, его снимку не место на мемориале.

Добавим, что также известны случаи, когда подобную церемонию проводили для 24-летнего Артура Радомского, пробывшего в плену 8 месяцев. Он снял свой портрет с Аллеи пропавших без вести в Стрелковом Куте.

Также сняли свои портреты военный Михаил Андрющенко после 933 дней плена и Николай Зиль в селе Скороходово Полтавской области.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие изменения хотят ввести в мобилизацию. Уже известно о больших выплатах и контрактах с условиями демобилизации.