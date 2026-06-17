Не только окоп: где бойцы на фронте чаще всего получают ранения
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Большинство тяжелых травм на фронте военнослужащие получают не на боевых позициях
Как показывает практика, основное количество ранений происходит не в окопах. Самым опасным моментом является процесс проведения ротации.
Например, когда бойцы меняются на позициях, то в их машину может прилететь вражеский снаряд иди дрон.Об этом говорит военный хирург, командир медицинской роты 4-го отдельного медицинского батальона Третьего армейского корпуса Иван "Турист в интервью "Телеграфу": "Мобилизационный резерв становится хуже. Молодые и сильные заканчиваются – интервью с военным хирургом".
Причиной трагедий часто становится то, что человек, отсидев на позициях в бронежилете и каске месяц, два или полгода, во время перемещения теряет бдительность или оказывается в уязвимом положении во время движения транспорта. При этом, даже если военнослужащий ВСУ экипирован строго в соответствии с уставом, весь в броне, где только возможно, то тяжелых ранений в современной войне все равно не избежать.
Чем больше на тебе всего, тем меньше ты мобилен. Даже если оно все суперсовременное, суперлегкое, дорогое, все равно это 20 килограммов веса.
Ранее в интервью для "Телеграф" военный хирург назвал главную проблему с мобилизованными.