Не только окоп: где бойцы на фронте чаще всего получают ранения

Большинство тяжелых травм на фронте военнослужащие получают не на боевых позициях

Как показывает практика, основное количество ранений происходит не в окопах. Самым опасным моментом является процесс проведения ротации.

Например, когда бойцы меняются на позициях, то в их машину может прилететь вражеский снаряд иди дрон.Об этом говорит военный хирург, командир медицинской роты 4-го отдельного медицинского батальона Третьего армейского корпуса Иван "Турист в интервью "Телеграфу": "Мобилизационный резерв становится хуже. Молодые и сильные заканчиваются – интервью с военным хирургом".

Причиной трагедий часто становится то, что человек, отсидев на позициях в бронежилете и каске месяц, два или полгода, во время перемещения теряет бдительность или оказывается в уязвимом положении во время движения транспорта. При этом, даже если военнослужащий ВСУ экипирован строго в соответствии с уставом, весь в броне, где только возможно, то тяжелых ранений в современной войне все равно не избежать.

Чем больше на тебе всего, тем меньше ты мобилен. Даже если оно все суперсовременное, суперлегкое, дорогое, все равно это 20 килограммов веса. Иван "Турист" Военный медик

Ранее в интервью для "Телеграф" военный хирург назвал главную проблему с мобилизованными.