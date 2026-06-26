Когда Путин может пойти на реальные переговоры: нардеп назвал дату

У него есть собственный расчет

Глава России Владимир Путин может надеяться сломать украинцев следующей тяжелой зимой. Ближайшая перспектива, когда с его стороны могут появиться намеки на реальные мирные переговоры — перед 9 мая следующего года.

Такое мнение "Телеграфу" высказал нардеп от "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам внешней политики Александр Мережко: Путин "хочет" переговоров: в Раде объяснили, когда это возможно и к чему Кремль стремится сейчас

Даже сейчас, когда Кремль лишается поддержки президента США Дональда Трампа, у Путина остается поддержка Китая. Если она сохранится – Москва может обойтись и без контактов с Вашингтоном.

"Путин может рассчитывать снова на трудную зиму и вряд ли согласится на переговоры до зиме. По логике, какие-то намеки [на реальные мирные переговоры] могут появиться накануне 9 мая следующего года. Например, в апреле. Ведь 9 мая это же для него день победы и он должен показать какую-то победу ", — отмечает Александр Мережко.

Александр Мережко. Фото: Верховная Рада

Побед у Путина нет, только поражения, констатирует нардеп. Украина наращивает удары вглубь России, и это для него очень неприятно. Впрочем, пока нет такого давления, которое бы заставило Путина думать о серьезных переговорах.

Может ли ситуация с Крымом повлиять на Путина

Теоретически изоляция Крыма могла бы стать аргументом главы Кремля. Однако, по оценке нардепов, надеяться на эту "карту" особо не стоит.

"У них абсолютно отделен подход к временно оккупированным территориям. И это мы видим по реакции российского населения. На самом деле Украина наносила удары по оккупированным частям Донецкой, Луганской области, по Крыму, все эти годы и в России это никого не беспокоило. Вообще. Собственно, потому же и возник внутренний российский мем "где вы были 8 лет". Сам по себе Крым россиян мало интересует", – объяснил "Телеграфу" дипломат, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко.

Что приближает готовность Кремля к реальным переговорам

Таким образом, заявления из Кремля о якобы желании возобновить мирные переговоры с Украиной не следует воспринимать серьезно. Основные инструменты достижения мира остаются теми же, что были.

"Что может заставить Путина сесть за стол переговоров? Масштабные и более решительные санкции прежде всего со стороны США. В том числе, вторичные санкции против тех, кто покупает российскую нефть. То есть Путин начнет думать о переговорах тогда, когда у него не будет денег на ведение войны. Второй фактор – больше современного оружия для Украины и наращивание ударов вглубь самой России" — резюмировал Александр Мережко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что государственный секретарь США Марко Рубио резко ответил на заявление Путина, что на саммите в Анкоридже якобы было достигнуто "соглашение" о мирном процессе в Украине. Слова американского чиновника демонстрируют, как изменилась риторика Соединенных Штатов относительно Украины.