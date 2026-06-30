ЕНП приняла резолюцию в ответ на политическое преследование Юлии Тимошенко

Европейская народная партия единогласно приняла резолюцию "Европейское будущее Украины, демократическая устойчивость и политический плюрализм", которая явилась реакцией на продолжение политических репрессий против лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

ЕНП является самой большой и влиятельной политической силой на европейском континенте. В ее состав входят 82 партии и партнеры из 43 стран, Президент Европейского Парламента Роберта Мецолла, Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен, 9 глав стран-членов ЕС и 3 главы стран, не являющихся членами ЕС, 9 членов Европейской Комиссии; она имеет самую большую фракцию в Европарламенте.

Юлия Тимошенко принимает участие в Политической ассамблее ЕНП в Вене (Австрия)

В резолюции, проголосованной во время Политической Ассамблеи ЕНП в Вене (Австрия), крупнейшая политическая партия Европы – Европейская народная партия – осудила политически мотивированные преследования лидеров оппозиции и призвала украинские власти никогда не использовать уголовную юстицию как инструмент политического давления на демократическую оппозицию.

В документе также отмечается "важность защиты многопартийной демократии и парламентского политического плюрализма как неотъемлемых элементов демократического развития Украины и европейского будущего".