ЄНП прийняла резолюцію у відповідь на політичне переслідування Юлії Тимошенко

Європейська народна партія одноголосно ухвалила резолюцію "Європейське майбутнє України, демократична стійкість і політичний плюралізм", яка стала реакцією на продовження політичних репресій проти лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

ЄНП є найбільшою та найвпливовішою політичною силою на європейському континенті. До її складу входять 82 партії та партнери з 43 країн, Президент Європейського Парламенту Роберта Мецола, Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, 9 голів країн-членів ЄС та 3 голови країн, які не є членами ЄС, 9 членів Європейської Комісії; вона має найбільшу фракцію в Європарламенті.

Юлія Тимошенко бере участь у Політичній асамблеї ЄНП у Відні (Австрія)

У резолюції, яку було проголосовано під час Політичної Асамблеї ЄНП у Відні (Австрія), найбільша політична партія Європи – Європейська народна партія – засудила політично мотивовані переслідування лідерів опозиції та закликала українську владу ніколи не використовувати кримінальну юстицію як інструмент політичного тиску на демократичну опозицію.

У документі також наголошується на "важливості захисту багатопартійної демократії та парламентського політичного плюралізму як невід’ємних елементів демократичного розвитку України та європейського майбутнього".