"Хорошие русские" или новая стратегия Кремля? Что стоит за трендом "дружбы народов"

Публикации об общении украинцев с россиянами в интернете разделили аудиторию

В социальных сетях стали набирать популярность ролики "дружбы народов", где украинцы и россияне мило общаются между собой или даже стоят рядом с флагами своих стран. В условиях 12-летней войны и полномасштабного вторжения РФ в Украину этот тренд выглядит откровенно дико.

Так, в центре обсуждений оказалось видео двух популярных блогерш — украинки Маши и россиянки Симы, которые живут в Германии. Девушки заявляют, что "война — это кринж", а после её окончания хотели бы посетить Киев и Москву.

Кроме того, им якобы нравятся и русский и украинский языки, традиционные кухни стран и исполнители, как из России, так и из Украины.

Мнения в комментариях разделились и некоторые отписались от украинки, а другие, наоборот, поддержали ее:

"Какой кринж"

"Провокационное видео"

"Поменяла мнение о Маше. Молодец"

"Молодцы. Без разницы, откуда"

Комментарии в соцсети

Комментарии в соцсети

Отметим, что это не первый и не единственный подобный случай. Ранее в сети появлялись фото и видео с концерта Макса Коржа в Дюссельдорфе, где зрители держали украинские, российские и советские флаги.

"Телеграф" обратился к экспертам, чтобы выяснить, действительно ли Россия запустила тренд на "братство двух народов" и какая в этой тенденции есть опасность для нашей страны и людей.

"Это не спонтанная инициатива"

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала акцентирует, что агрессия России и является ответом на так называемое "братство".

"Это могла бы быть выгодная технология в случае, если бы приостановили войну, тогда можно было бы рассчитывать на что-то. А так – это долгоиграющая история. Потому здесь может быть несколько объяснений. Это могут быть т.н. "хорошие русские", а могут и "наши", понимающие, что на электоральном поле есть определенное количество людей, которые на предстоящих выборах позволят зайти в парламент, в местные советы. И это тоже, кстати, может быть связано с Россией, но уже с другой стороной", — считает собеседник.

Виталий Бала

При этом он добавил, что если смоделировать ситуацию, то можно было бы рассматривать сразу три варианта:

"хорошие русские",

"наши" с "нехорошими",

"наши", которые хотят остаться у власти.

"У них тоже ресурсов достаточно. Эти политические силы называют пророссийскими, хотя, с моей точки зрения, это не совсем правильный термин. Я бы их все-таки называл антиукраинскими. Все, кто говорит о "братстве", — они не пророссийские, они антиукраинские. Это все, – чистой воды технология. Я не думаю, что это спонтанная инициатива, если она проходит в разных городах. Кто должен быть за кулисами и этим заниматься", — резюмировал Бала.

"Жизнь за границей меняет восприятие войны"

Политолог, политтехнолог, преподаватель Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт" Алексей Якубин в комментарии "Телеграфу" сказал, нельзя исключать, что подобные истории может запускать Россия с расчетом не только на украинскую аудиторию, но и европейскую, западную.

"Показывать, что украинцы, россияне или белорусы контактируют, общаются и так далее. Россия может осознанно эти вещи делать политтехнологично, чтобы транслировать Западу такую ​​картинку, что происходит коммуникация на "народном", общественном уровне. Но я думаю, что здесь важный момент оценки подобных вещей (как с концертом Коржа) в зависимости от контекста. Пока идет война – для большинства украинцев, особенно находящихся в Украине – такие вещи кажутся очень странными", — подметил он.

Также, по словам Якубина, есть важный нюанс — мигрантская среда. То есть, люди из Украины, России и Беларуси, которые живут в Европе, часто действительно общаются между собой в обычной жизни — потому что у них общие языки, культура и повседневная среда. Они могут контактировать и обходить тему войны. И вне этой темы указывать на то, что находятся условно в общей среде.

"Часть украинцев и россиян полагают, что пока не закончится война – никаких контактов. Но часть людей в мигрантской среде (если тему политики и войны выносят за пределы) в частной жизни показывают, что такие контакты у них могут быть. Они тем самым обходят общеполитическую ситуацию и сосредотачиваются только на частном общении. Хотя еще раз подчеркиваю: эта история – это скорее история разных контекстов. Но потенциально Россия может использовать их, чтобы аргументировать идею: если [на концерте] общение возможно, то почему оно не возможно между странами на политическом уровне. Однако нельзя даже чисто политически эту "оптику" сужать только исключительно к тому, что Россия может продвигать такой нарратив", — отметил эксперт.

Алексей Якубин

По мнению Якубина, данная ситуация является более сложной историей. Люди, которые живут за границей, часто по-другому относятся к войне и политике. Некоторые вообще стараются не обсуждать войну и просто общаются между собой.

"Они (темы, — Ред.) выносятся за пределы или такие россияне могут публично говорить: мы против войны, это политики виноваты, это позиция Кремля и т.п. и пытаться ориентироваться на частный, культурный, музыкальный момент. Здесь очень важно понимать, что есть разница контекстов и соответствующих "оптик", которые за ними скрываются. И чисто политически мы тоже должны это понимать", — подытожил собеседник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ждет украинцев в будущем из-за русского языка.