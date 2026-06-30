Китай выбрал сторону? Что означают громкие заявления Пекина о войне России с Украиной

Смена риторики главного партнера Москвы неслучайна

Новое заявление Китая с призывом о прекращении войны России с Украиной и внезапный визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Пекин вызывают немало вопросов: действительно ли Минск идет в обход Москвы договариваться с КНР, почему китайский МИД призывал к миру именно сейчас.

"Телеграф" обратился к экспертам, чтобы получить ответы.

Что заявили в Китае

На заседании Совбеза ООН Китай призвал Украину и Россию сесть за стол переговоров и завершить войну. По словам заместителя постпреда КНР при ООН Сунь Лей, лидер Китая Си Цзиньпин настаивает на немедленном прекращении боевых действий и возобновлении переговоров.

"Китай и Украина — это стратегические партнеры, мы будем развивать наши успешные отношения", — добавили в МИД Китая.

Кроме того, посол Китая в Украине Ма Шенкунь по случаю 15-летия украинско-китайских отношений отметил важность партнерства между странами. А также то, что Китай может сыграть свою роль в урегулировании войны России против Украины.

Отметим, на днях самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после двухдневного визита к Владимиру Путину внезапно поехал в Китай.

Китай пытается уберечь Беларусь? Почему Пекин призвал к завершению войны

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов говорит: "В течение длительного времени Китай существенно вкладывался в Беларусь. И для него прямое вовлечение этой страны в войну является нежелательным сценарием. Так, когда из-за дроновых провокаций была закрыта граница с Польшей, именно китайскому министру иностранных дел пришлось решать эту проблему. Поскольку через территорию Беларуси идет более 10% экспорта КНР в ЕС".

— Следствием втягивания в войну Беларуси станет для китайской торговли катастрофический ущерб. Особенно, если это будет атака на страну ЕС. Сценарий скорой победы не просматривается. А переговоры Лукашенко с Путиным были неудачными — не было совместных заявлений или даже фото. Единственный, кто может защитить и Беларусь, и заставить Россию к миру здесь и сейчас – Китай. И важно, что там действительно говорят о независимости и суверенитете Беларуси — это прямой сигнал Путину.

Путин и Лукашенко

А заявления о суверенитете Украины я бы не преувеличивал, потому что Пекин это делал и раньше, но отмечал и "гарантии безопасности для РФ", и новые правила. Но можно сказать, что Китай начал активную игру, и здесь важны дальнейшие контакты и договоренности Пекина с ЕС и США.

Заявления Пекина – пустые слова? Что может преследовать визит Лукашенко в Китай

— Китай в своих официальных заявлениях последовательно отстаивает позицию верховенства принципа территориальной целостности, также постоянно призывает и к миру. Только надо понимать, что официальные заявления и реальные дела — это разные вещи, — говорит юрист-международник и доцент КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев

Ибо призыв к завершению войны – это не призыв прекратить агрессию со стороны агрессора. А упоминание Устава ООН делается скорее ритуально, ведь реальных действий со стороны Китая в, например, Совбезе ООН по восстановлению мира в Украине мы не видим и вряд ли увидим в ближайшее время.

Путин же тоже упоминает Устав ООН и говорит, что Россия действует в соответствии с ним. Это неправда, но ничего не мешает утверждать об этом в официальном заявлении собственного ведомства иностранных прав. То есть само по себе заявление не дает ничего нового и позиция Китая не потерпела серьезных изменений по отношению к войне между Украиной и РФ.

А вот с российско-белорусскими отношениями ситуация может оказаться другой. Если этот визит Лукашенко был согласован с Путиным, это одно дело. Но сейчас действительно существует вероятность, что белорусский правитель решил показать свою независимость. Очевидно, не сжигая мосты и даже не заявляя об этом, но адресатам такого шага в Москве все ясно без слов.

Какой из этих вариантов правдив – неизвестно. Но что второй вариант вообще кажется возможным – это уже симптом. Насколько серьезная болезнь увидим уже в ближайшее время. И здесь будет иметь влияние именно Украина, потому что никто не хочет быть с проигравшими. А очереди на АЗС в России вряд ли свидетельствуют о ее победе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что могли обсуждать Путин и Лукашенко в Валдае во время двухдневного визита.