БЭБ производит обыски на металлургическом заводе. Среди подозреваемых депутаты

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В Броварах на территории металлургического завода компаний ООО "АЛТЕГ" и ООО "БРАЗ" проходят обыски и следственные действия БЭБ из-за уклонения от уплаты налогов.

Об этом известно ЭП из собственных источников.

По информации ЭП, правоохранители ведут следствие по схеме, организаторами которой считают действующего депутата Киевсовета Романа Ярошенко, экс-депутата Андрея Зайца и бизнесменов Вячеслава и Александра Супруненко.

Следственные действия начались 1 июля и продолжаются 2 июля.

По данным следствия, фигуранты уклонялись от уплаты налогов, для чего использовалась сеть подконтрольных компаний-посредников: ООО "УКРМЕТСОРТ", ООО "ШТАБМЕТ", ООО "АЛЮМ ПРОДУКТ", ООО "Втормет Стор" и ООО "Крафт Торг".

Через них производились фиктивные бестоварные операции, а средства выводились в финансовое учреждение группы АО "Асвио Банк".

Следователи выявили занижение налога на недвижимое имущество на общую сумму 8,9 млн. грн; занижение НДС в сумме 23,5 млн. грн; наличие неучтенного лома на общую сумму 39 млн грн; наличие других неучтенных товаров на 286 млн. грн.

Кроме этого, найдены сотни тонн лома алюминия, который по всем признакам покупался за наличные деньги и на который нет никаких документов.

Кроме того, фигуранты дела скрывали в отчетности реальные площади и масштабы производственного комплекса, чтобы не платить налог на недвижимость.

В рамках уголовного производства готовятся аресты счетов и имущества предприятий и готовятся уголовные дела для подозреваемых.