БЕБ проводить обшуки на металургійному заводі. Серед підозрюваних депутати

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У Броварах на території металургійного заводу компаній ТОВ "АЛТЕГ" та ТОВ "БРАЗ" відбуваються обшуки та слідчі дії БЕБ через ухилення від сплати податків.

Про це відомо ЕП з власних джерел.

За інформацією ЕП, правоохоронці ведуть слідство щодо схеми, організаторами якої вважають чинного депутата Київради Роман Ярошенко, ексдепутата Андрія Зайця та бізнесменів В'ячеслава і Олександра Супруненків.

Слідчі дії розпочалися 1 липня і тривають 2 липня.

За даними слідства, фігуранти ухилялися від сплати податків, для чого використовувалася мережа підконтрольних компаній-посередників: ТзОВ "УКРМЕТСОРТ", ТзОВ "ШТАБМЕТ", ТзОВ "АЛЮМ ПРОДУКТ", ТОВ "Втормет Стор" та ТОВ "Крафт Торг".

Через них проводилися фіктивні безтоварні операції, а кошти виводилися у фінансову установу групи АТ "Асвио Банк".

Слідчі виявили заниження податку на нерухоме майно на загальну суму 8,9 млн грн; заниження ПДВ в сумі 23,5 млн грн; наявність необлікованого лома на загальну суму 39 млн грн; наявність інших необлікованих товарів на 286 млн грн.

Крім цього, знайдено сотні тонн брухту алюмінію, який за всіма ознаками купувався за готівку і на який немає жодних документів.

Окрім цього, фігуранти справи приховували у звітності реальні площі та масштаби виробничого комплексу, щоб не платити податок на нерухомість.

У межах кримінального провадження готуються арешти рахунків та майна підприємств та готуються кримінальні справи для підозрюваних.