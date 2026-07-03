3 млрд грн налогов государство потеряло из-за блокирования части активов Smart Energy, – CEO компании

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Из-за остановки части газодобывающих активов Smart Energy государственный бюджет суммарно потерял почти 3 млрд грн налоговых поступлений. Об этом заявил генеральный директор группы Smart Energy Алексей Заец.

По его словам, во время первой остановки спецразрешений – с апреля 2023 по июнь 2024 года – государство недополучило 195 млн кубометров газа и 1,65 млрд грн налогов.

После частичного разблокирования добычу на харьковских активах удалось возобновить. Однако уже осенью 2024 из-за новых санкционных ограничений были повторно остановлены активы британской Enwell Energy — "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" и ООО "Пром-Энерго Продукт". Хотя сама британская компания не находится под санкциями, ее активы в Украине до сих пор простаивают.

"Из-за их остановки по итогам 2025 года государство потеряло еще 85 млн куб. м газа и 1,2 млрд грн налогов", — отметил Заец.

Он также подчеркнул, что в блокировку активов компания входила в число крупных налогоплательщиков отрасли.

"В преддверии первой остановки только за квартал мы оплатили государству почти миллиард гривен. Для сравнения – в первом квартале этого года в девять раз меньше", – заявил CEO Smart Energy.

Заец напомнил, что в 2024 году государство уже применяло механизм, позволивший после полуторагодичного простоя возобновить работу Харьковских активов Smart Energy без отмены персональных санкций. В компании полагают, что аналогичный подход позволил бы возобновить работу и полтавских активов группы. Это особенно важно в условиях критического дефицита бюджета страны. Напомним, ранее Reuters сообщал, что Украина потребует более $45 млрд внешнего финансирования в 2026 году для покрытия дефицита бюджета.