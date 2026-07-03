3 млрд грн податків держава втратила через блокування частини активів Smart Energy, – CEO компанії

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Через зупинку частини газовидобувних активів Smart Energy державний бюджет сумарно втратив майже 3 млрд грн податкових надходжень. Про це заявив генеральний директор групи Smart Energy Олексій Заєць.

За його словами, під час першої зупинки спецдозволів – з квітня 2023 по червень 2024 року – держава недоотримала 195 млн кубометрів газу та 1,65 млрд грн податків.

Після часткового розблокування видобуток на харківських активах вдалося поновити. Однак уже восени 2024 року через нові санкційні обмеження були повторно зупинені активи британської Enwell Energy – "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" та ТОВ "Пром-Енерго Продукт". Хоча сама британська компанія не перебуває під санкціями, її активи в Україні досі простоюють.

"Через їхню зупинку за підсумками 2025 року держава втратила ще 85 млн куб. м газу та 1,2 млрд грн податків", – зазначив Заєць.

Він також наголосив, що до блокування активів компанія входила до числа великих платників податків галузі.

"Напередодні першої зупинки лише за квартал ми сплатили державі майже мільярд гривень. Для порівняння – у першому кварталі цього року в дев’ять разів менше", – заявив CEO Smart Energy.

Заєць нагадав, що у 2024 році держава вже застосовувала механізм, який дозволив після півторарічного простою поновити роботу Харківських активів Smart Energy без скасування персональних санкцій. У компанії вважають, що аналогічний підхід дозволив би відновити роботу і полтавських активів групи. Це особливо важливо в умовах критичного дефіциту бюджету країни. Нагадаємо, раніше Reuters повідомляв, що Україна потребуватиме понад $45 млрд зовнішнього фінансування у 2026 році для покриття дефіциту бюджету.