Родилась в России и помогла мужу стать президентом Украины: как выглядела в молодости жена Кучмы

Была Талалаевой и подарила любимому единственную дочь

Роль первой леди Украины требует особой ответственности, ведь супруги президентов постоянно находятся в центре внимания. В этом материале вспомним, как выглядела в молодости жена второго президента Украины Леонида Кучмы и что о ней известно.

Людмила Николаевна Кучма (в девичестве Талалаева) родилась в российском Воткинске, Удмуртия. Она более 30 лет работала инженером в конструкторском бюро "Южное" в Днепре. Именно там она встретила Леонида Кучму — будущего главу независимой Украины.

Бывший президент вспоминал, что это была любовь с первого взгляда. Они с Людмилой встретились в колхозе, куда молодых специалистов отправили для прополки. В то время Кучма возглавлял коллектив, а Людмила работала под его началом. В 1967 году они сыграли свадьбу и живут вместе уже 58 лет.

Людмила и Леонид Кучма в молодости. Фото: korrespondent.net

Женщина могла иметь существенное влияние на своего мужа, поскольку путь Кучмы в политику был во многом открыт благодаря отчиму Людмилы, как писали СМИ, — Геннадию Туманову, занимавшему тогда должность главного инженера Главного технического управления Министерства общего машиностроения СССР.

В 1994 году Кучма занял пост второго президента Украины. С 1996 года Людмила возглавляла Национальный фонд социальной защиты "Украина – детям" в статусе почетного председателя, а начиная с 2000 года руководила "Фондом Надежды и Добра". Она активно поддерживала фестиваль "Изменим мир к лучшему!" в Артеке, паралимпийское движение и была назначена специальным посланником ЮНЕСКО по вопросам поддержки талантливой молодежи. Она же стала первой, кто занял должность оператора государственной социально-гуманитарной политики, которая до того времени фактически не существовала. Этот шаг положил начало развитию благотворительности в молодой стране.

Где сейчас находится Людмила Кучма

14 февраля 2022 года пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что второй президент Украины и его жена не собираются покидать страну, но уже в июне 2023 года журналисты "УП" заметили Кучму отдыхающим на Лазурном берегу. В ответ представитель пресс-службы экс-президента сообщил, что Кучма выезжал за границу для лечения и сейчас вместе с женой находится в Киеве. В сети свежих фото Людмилы Кучмы нет.

Фото: УНИАН

Напомним, что в браке у супругов появилась дочь Елена. В настоящее время она — успешная предпринимательница, руководитель Фонда "АНТИСПИД" и председатель наблюдательного совета телегруппы StarLightMedia. Замужем за украинским миллиардером Виктором Пинчуком. Ранее "Телеграф" писал, что от первого экс-мужа у Елены есть взрослый сын Роман.