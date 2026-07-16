За Федорова, против капитуляции: перед голосованием в Раде по Украине прокатится волна протестов
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В соцсетях уже распространяют лозунги, мемы и инструкции для участников акций
Почти два десятка украинских городов планируют одновременно выйти на акции против замены в должности министра обороны Михаила Федорова. Запланированы они на 9:01 после минуты молчания. Такое время было выбрано, чтобы успеть до голосования в Верховной Раде.
Предварительно к протесту планируют присоединиться Киев, Львов, Черкассы, Харьков, Ивано-Франковск, Полтава, Днепр, Хмельницкий, Чернигов, Ровно, Одесса, Винница, Луцк, Черновцы, Тернополь, Житомир, Николаев, Кривой Рог и Ужгород.
В сети отмечают, что такого единства не было при увольнениях политиков и государственных деятелей. Призывают брать картонки и присоединяться.
В трессе уже развернулся флешмоб — придумывают лозунги и делятся, какие фразы из песен лучше описывают ситуацию.
Среди лозунгов: "За Федорова, против капитуляции", "Изменимся или погибнем", "Себя сними, а Федорова оставь в должности".
Также в сети сразу предлагают юридическую помощь, если кого арестуют. В то же время автор сообщила, что ей звонили с угрозами.
Часть пользователей с юмором отметила, что выход на протест с картонками – июльская традиция Украины.
Книжный магазин "Сенс" в Киеве присоединился к делу — отметили, что работают с 8 и имеют "немного коробок".
Напомним, Федоров стал министром обороны Украины 14 января 2026 года. Его планируют сменить на Игоря Клименко.
Ранее "Телеграф" также рассказывал, что в Украине поменяется премьер-министр и весь Кабмин. Вероятнейшим кандидатом на должность считают Сергея Корецкого.