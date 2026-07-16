За Федорова, против капитуляции: перед голосованием в Раде по Украине прокатится волна протестов

В соцсетях уже распространяют лозунги, мемы и инструкции для участников акций

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Почти два десятка украинских городов планируют одновременно выйти на акции против замены в должности министра обороны Михаила Федорова. Запланированы они на 9:01 после минуты молчания. Такое время было выбрано, чтобы успеть до голосования в Верховной Раде.

Предварительно к протесту планируют присоединиться Киев, Львов, Черкассы, Харьков, Ивано-Франковск, Полтава, Днепр, Хмельницкий, Чернигов, Ровно, Одесса, Винница, Луцк, Черновцы, Тернополь, Житомир, Николаев, Кривой Рог и Ужгород.

В сети отмечают, что такого единства не было при увольнениях политиков и государственных деятелей. Призывают брать картонки и присоединяться.

В Threads объясняют протесты в поддержку Михаила Федорова

В трессе уже развернулся флешмоб — придумывают лозунги и делятся, какие фразы из песен лучше описывают ситуацию.

Пользователи Threads публикуют лозунги для акций протеста

На картонках будут писать и цитаты из песен

Среди лозунгов: "За Федорова, против капитуляции", "Изменимся или погибнем", "Себя сними, а Федорова оставь в должности".

В соцсети развернулся флешмоб с протестными плакатами

Участники акций делятся идеями надписей для картонных плакатов

Также в сети сразу предлагают юридическую помощь, если кого арестуют. В то же время автор сообщила, что ей звонили с угрозами.

В Threads предлагают юридическую помощь протестующим

Часть пользователей с юмором отметила, что выход на протест с картонками – июльская традиция Украины.

Пользователи шутят, что протесты с картонками стали июльской традицией.

Книжный магазин "Сенс" в Киеве присоединился к делу — отметили, что работают с 8 и имеют "немного коробок".

Книжный магазин Сенс сообщил о готовности предоставить коробки для плакатов протестующих

Напомним, Федоров стал министром обороны Украины 14 января 2026 года. Его планируют сменить на Игоря Клименко.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что в Украине поменяется премьер-министр и весь Кабмин. Вероятнейшим кандидатом на должность считают Сергея Корецкого.