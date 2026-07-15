Проезд в Киеве подорожал в разы. Как долго можно пользоваться "старыми билетами"

Будет действовать система скидок для киевлян и гостей города

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Несмотря на подорожание проезда в коммунальном транспорте столицы, оставшиеся поездки на транспортной карте Киева можно использовать до 14 сентября 2026 года. С 15 июля стоимость разовой поездки в коммунальном транспорте Киева (метро и наземном) выросла до 30 гривен.

Как пояснили в КГГА, поездки, приобретенные по старому тарифу (8 грн), можно использовать еще до середины сентября. После этого остаток автоматически конвертируется в денежный эквивалент на карте. Деньги зачислят на Кошелек транспортной карты. Их можно будет использовать для оплаты проезда по новым тарифам.

Транспортная карта Киева. Фото: blog.portmone

Подорожание проезда в Киеве с 15 июля — что известно

С этого дня разовая поездка в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе или фуникулере будет стоить 30 грн — независимо от вида транспорта. Единый билет – 60 грн, он будет действовать на неограниченное количество бесплатных пересадок между любым видом транспорта в течение 90 минут после первой валидации. При этом стоимость носителя электронного билета в тариф не входит и оплачивается отдельно.

Для студентов и школьников будут действовать скидки. Также предусмотрены скидки при пополнении транспортной карты.

Напомним, как писал "Телеграф", по прогнозу соучредителя ОО "Пассажиры Киева" Вячеслава Скрыля, вероятно, частные перевозчики также поднимут цены. Стоимость проезда в столичных маршрутках вырастет.