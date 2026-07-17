Проблемы при продаже и наследовании: что срочно нужно проверить владельцам жилья "из 90-х"

Адвокат советует действовать на упреждение и убедиться, что с правом на квартиру все хорошо

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Владельцам жилья, право собственности на которое было оформлено до 2013 года, следует убедиться, что старое право перенесено в современный Государственный реестр имущественных прав. Если недвижимость не внесена туда, собственник может иметь трудности при продаже, дарении, оформлении наследства, ипотеки или иного нотариального действия.

Об этом "Телеграфу" рассказал адвокат Иван Топор, руководитель практики недвижимости и строительства Юридической компании "Де-юре". По его словам, проверка недвижимости необходима не только перед какими-то действиями с ней, но и для того, чтобы сам владелец понимал, какая именно информация о его имуществе отражена в реестре.

Иван Топор. Фото: de-jure.ua

Почему возникают проблемы именно при продаже и наследовании

Действия, направленные на приобретение, изменение или прекращение вещных прав по недвижимости возможны при условии, если права на такое имущество зарегистрированы в соответствии с требованиями закона.

"Важно сверить адрес объекта, регистрационный номер, площадь, тип объекта, основание приобретения права собственности, дату и номер регистрационного действия, размер доли каждого совладельца, а также наличие обременений. К обременениям могут относиться ипотека, арест, запрет отчуждения, налоговый залог и другие ограничения по распоряжению", — отметил адвокат.

Можно ли потерять жилье, если информации о собственности нет в Госреестре

Иван Топор подчеркнул, что даже если ваше жилье было оформлено на вас в 90-е годы, вы не теряете права на него только из-за отсутствия информации в реестре. Однако в этом случае у владельца могут возникнуть трудности при продаже, дарении, оформлении наследства, ипотеки и т.п.

Как проверить наличие своего жилья в Госреестре

По словам юриста, сейчас нет доступа к проверке жилья через портал "Дію". Для получения информации нужно обращаться либо к нотариусу, либо к государственному регистратору через центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Они выдадут информационную справку из реестра прав на недвижимое имущество.

"При обращении представляются паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и правоустанавливающие документы на объект недвижимости", — отметил адвокат.

Почему стоит убедиться, что ваша недвижимость есть в реестре

"Владельцам имущества, право на которое было оформлено до 2013 года, целесообразно самостоятельно проверить, внесены ли сведения об этом имуществе в Государственный реестр вещных прав. Если сведений нет или они не полные, стоит подать заявление о государственной регистрации права собственности. Это позволит заблаговременно выявить возможные неточности и избежать проблем при дальнейшем распоряжении имуществом", — резюмировал Иван Топор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что если право на жилье не внесено в Госреестр, за него невозможно получить компенсацию в случае повреждения или разрушения из-за войны.